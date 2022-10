Priprema se ključna bitka za Herson?: Rusi pojačavaju snage, na bojište stigao i bliski Putinov suradnik

Rusija nije vaš neprijatelj, poručio je građanima zapadnih zemalja ruski predsjednik Vladimir Putin i ustvrdio da je Moskva spremna za pregovore, ali ne i Kijev. Sudjelujući u raspravi debatnog kluba Valdai u Moskvi u kojoj je rekao da se svijet suočava s najopasnijim desetljećem od Drugog svjetskog rata jer zapadne elite svim silama nastoje spriječiti neizbježan raspade globalne dominacije Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, Putin je optužio zapad da igra "opasnu, krvavu i prljavu" geopolitičku igru sijući kaos po svijetu.

Tijek događaja:

9:07 - Jedan od glavnih suradnika Vladimira Putina, Sergey Kiriyenko, posjetio je grad Herson koji je pod kontrolom Rusije, rekao je guverner Krima postavljen od strane Rusije. Putinov prvi zamjenik načelnika stožera posjetio je trajektnu luku iz koje se evakuiraju ljudi uoči očekivane ukrajinske ofenzive, rekao je šef Krima Sergej Aksjonov, postavljen od strane Rusije. "Rad na organizaciji odlaska stanovnika je završen", rekao je Aksjonov.

Aksyonov je dodao da je Kiriyenko posjetio nuklearnu elektranu Zaporižja i razgovarao s osobljem.

9:05 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva reklo je da je vjerojatno da je Rusija pojačala neke od svojih jedinica 'mobiliziranim rezervistima' zapadno od rijeke Dnjepar.

Rijeka prolazi kroz veći dio Hersona - strateški važnog grada u kojem su ukrajinske snage nedavno napredovale duž zapadne obale rijeke.

U svom dnevnom ažuriranju obavještajnih podataka, ministarstvo je također reklo da su u proteklih šest tjedana moskovske snage prelazile u "obrambeni" položaj na prvoj crti bojišnice, zbog "velikog nedostatka ljudstva, slabo obučenih" snaga u Ukrajini.

