Biden najavio: U sljedećih 24 do 36 sata očekujemo novi teroristički napad

Američki predsjednik Joe Biden večeras je objavio kako se u idućih 24 do 36 sata očekuje novi napad na kabulsku zračnu luku.

- Situacija u Afganistanu je i dalje jako opasna i rizik od novih terorističkih napada je i dalje visok, kazao je Biden u svom priopćenju.

Bit će poduzete sve moguće mjere zaštite, a Biden je provjerio imaju li američki dužnosnici u Kabulu sva ovlaštenja, resurse i planove za zaštitu muškaraca i žena na terenu.

#UPDATE US military commanders believe another terror attack like the deadly suicide bombing at Kabul airport is "highly likely in the next 24-36 hours," President Joe Biden warned Saturday. pic.twitter.com/CMSKTtHzNG