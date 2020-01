Bez smještaja ostaje veliki broj pasa

Već sedam godina Udruga Veselo dvorište napuštene i ozlijeđenje pse zbrinjava u kući i dvorištu koje su koristili bez naknade. No, uskoro bi se više od 50 pasa moglo naći na ulici jer vlasnici svoje imanje žele prodati.

– Kuća ima ograđeno dvorište, dvorišnu zgradu, štalu, i više natkrivenih prostora, šupa, koje našim psima služe kao zaklon. Nismo nikada ulagali novac u uređenje ovog prostora jer smo odavno trebali izići, ali sve se odužilo, a broj naših štićenika narastao. Da je naše mogli bismo imati i prostorije za smještaj ljudi koji bi nam možda došli pomoći, stacionar za bolesne pa čak i smještaj za mace u dvorišnoj zgradi koja je ogradom odvojena od glavnog dvorišta i kuće – kaže Darija Debeljak, predsjednica Udruge. U svojem dvorištu, koje je tik do ove kuće, posljednjih je mjeseci gradila bokseve, ali svi psi ne stanu u njih.

– Ovako veliki broj pasa ne može biti dobro raspoređen jer ima onih koji moraju biti odvojeni, ne slažu se s drugima. U susjednoj kući nam je i skladište za hranu i ostale potrepštine za pse, u mojoj kući za to nema mjesta jer u svim prostorijama su psi – ističe D. Debeljak. Dodaje kako su vlasnici prvo njima ponudili da kupe imanje, no Udruga za to nema dovoljno novca. Pozvala je sve prijatelje da im pomognu, a najveći problem je što vremena imaju jako malo, do kraja mjeseca. Želite li im pomoći, podatke za uplatu možete pronaći na Facebook stranici.

Foto: Privatni albium