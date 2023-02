Beroš o slučaju Budak: Rezultate inspekcije očekujemo krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna

Nakon što su objavljeni rezultati ankete koju su proveli HLK, Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Inicijativa mladih liječnika (IML), a ispunilo ju je 41 posto liječnika u javnom zdravstvu, odnosno njih 5700, od kojih je 97 posto izrazilo nezadovoljstvo svojim radno-pravnim statusom, pet krovnih liječničkih udruga najavilo je prosvjed 18. ožujka.

Do prosvjeda dolazi nakon što su u petak propali pregovori između liječnika i Ministarstva zdravstva. "Vjerujemo samo djelima, a ne riječima. Čuli smo određene namjere, ali čekamo konkretna djela, poučeni proteklim iskustvima. Što se tiče prosvjeda, on će biti 18. ožujka na Markovu trgu. To je sukus sastanka", istaknuo je predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić.

Odluku o prosvjedu danas je komentirao Ministar zdravstva Vili Beroš.

– Predstavnici zbora sudjeluju u radnim skupinama koje evaluiraju razna pitanja, ali željeli smo jednu od najznačajnijih udruga liječnika sazvati da razgovaramo o aktualnim pitanjima i pronaći rješenja. Zajedno smo puno promišljeniji i možemo naći bolje pravce za rješavanje – istaknuo je Ministar Beroš.

– Iznimno bitno je što smo razgovarali o procesu specijalizacije koji ima razne manjkavosti, na njemu se mora poraditi, kao i na implementaciji novog pravilnika – smatra.

Što se tiče prosvjeda, kaže da su oni demokratsko pravo te da se na toj temi nisu previše zadržavali. – Zbor ne misli da je to trenutno najbolja opcija, no svatko ima pravo na svoje mišljenje. Da će biti dodatnih razgovora, sigurno. Plan mi je pozvati sve komore u zdravstvu tako da će biti kao što je do sada bilo, niz sastanaka. Mi nismo počeli razgovarati o ovim temama nakon najave prosvjeda, mi o ovim temama razgovaramo više od godinu dana – napominje.

– Utemeljen je proces reforme koji ima opće i specifične ciljeve. Naš odgovor na stanje u zdravstvenom sustavu je etabliran i postoji. Bez obzira na prosvjede i štrajk, treba analizirati mogućnosti razrješenja situacije – smatra Beroš.

– Mislim da se ne kasni s kolektivnim ugovorom, najdublje vjerujem da ćemo svi skupa snaći snage i mudrosti da u tri mjeseca donesemo zaključak. Mislim da morate znati glede MPO-a, do kraja 6. mjeseca u Hrvatskoj moramo iznjedriti novi zakon o plaćama u javnim službama. Puno problema će se tu rješavati i pronaći ćemo zajedničke odgovore – komentirao je Ministar kolektivno pregovaranje.

Podsjetimo, liječnici traže donošenje zakona o radno-pravnom statusu liječnika do kraja proljetnog zasjedanja Sabora, usklađivanje rada liječnika s vremensko-kadrovskim normativima i ukidanje "robovlasničkih" ugovora za specijalizante. Sve im je to, kažu, Beroš obećao još u kolovozu prošle godine s rokovima za njihovo rješavanje, no od tada se ništa nije dogodilo osim priznavanja statusa reprezentativnosti HLS-u.

Slučaj spalionice bolnice Rebro, rekao je Beroš, nema veze s njegovim Ministarstvom, već bi se time trebalo baviti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

– Bolnica je nositelj projekta i izradila je studiju utjecaja na okoliš, no nju ne evaluira Ministarstvo zdravstva već Ministarstvo gospodarstva, u kojem je formulirano povjerenstvo od sedam članova koji su se, prema mojim informacijama, pozitivno osvrnuli na studiju utjecaja na okoliš. Ministarstvo zdravstva ne bježi od svoje uloge, ali Ministarstvo gospodarstva je tu nadležno – pojasnio je.

Pitanje zbrinjavanja medicinskog otpada u Republici Hrvatskoj je kompleksno i teško je da se može centralno odgovoriti na njega zbog geografskog oblika države, dodao je Ministar.

O slučaju Line Budak, ministar Beroš je rekao da se rezultati inspekcije očekuju krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna.

VIDEO Mladi liječnik na prosvjedu protiv spalionice Rebro: 'Ideja ovog projekta štetna je za ljudsko zdravlje'