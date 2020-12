Zaiskrilo u Otvorenom: Benčić i Peović se sukobile oko ultimatuma

Radnička fronta nije postavila nikakav ultimatum kolacijskim partnerima, kazala je Katarina Peović u večerašnjem Otvorenom, gdje je zajedno sa Sandrom Benčić, Gordanom Marasom, Zvonimirom Troskotom i Mislavom Hermanom govorila o nadolazećim lokalnim izborima te posebno o izboru zagrebačkog gradonačelnika.

- Mi smo prije dva mjeseca postavili pitanje kolacijskim partnerima da li im je prihvatljivo da idemo sa mnom u Rijeci kao gradonačelničkom kandidatkinjom što je bilo temeljeno i na rezultatu u Rijeci gdje smo bili treća najjača stranka i mojem rezultatu preferencijalnih glasova, bila sam druga iza Tomislava Tomaševića. Odgovor do danas nismo dobili, ustvrdila je Peović dodavši da za razliku od njih koalicijski partneri nikad nisu održali sastanak o tome tko će biti kandidat u Zagrebu.

- Bez obzira na to mi smo podržali Tomislava Tomaševića jer je to bio logičan izbor, rekla je.

Na to je odgovorila Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdivši da je član Radničke Fronte Mate Kapović prije mjesec i pol dana je javno objavio da ako ostatak zeleno-lijeve koalicije ne podrži Katarinu Peović kao kandidatkinju za gradonačelnicu Rijeke da će u tom slučaju doći do raspada koalicije.



- To je vrlo jasan ultimatum - uzmi ili ostavi, rekla je dodavši da je problem kada se to izrekne javno jer onda tu više nema uzmaka.

- Do tih pregovora nije moglo niti doći jer smo mi rekli da nije donesena odluka u našoj podružnici u Rijeci a kamoli na razini svih 5 stranaka. Ne možete doći kao jedna stranka zato što imate ambiciju i postaviti uvjet ostalim strankama - uzmi ili ostavi, dodala je Benčić.

Peović je dodala da je Radnička fronta danas izbačena iz koalicijskog kluba. Ustvrdila je da to što je Benčić rekla nije istina te da se nije radilo ni o kakvom ultimatumu.

>> VEČERNJI TV Dario Juričan: "Meni je takav gušt kad ulovim Bandića u laži!"

Gordan Maras je izbjegao odgovoriti na opetovane pitanje voditelja hoće li on biti kandidat za zagrebačkog gradonačelnika ponovivši da je njima jedini cilj zamijeniti HDZ i Bandića.



- Vi to sad shvatite kako hoćete, poručio je.



Mislav Herman (HDZ) Marasu je poručio da iz onoga što on vidi teško da će ljevica zamijeniti Bandića i HDZ u ovakvoj slozi u kakvoj se zagrebačka ili hrvatska ljevica trenutno nalazi.



- HDZ samostalno izlazi na izbore i nakon unutarstranačkih izbora mirnim morem plovimo prema pobjedi, poručio je rekavši voditelju da ne može sada reći tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika jer to tek trebaju odlučiti stranačka tijela.



- Pustit ćemo bijeli dim uskoro, rekao je Herman.

Ime svog kandidata kroz tjedan dana će objaviti i Most, najavio je Zvonimir Troskot.

- Most je samostalno izašao na izbore, pogotovo se u Zagrebu povećalo povjerenje prema Mostu, prema anketama stojimo bolje nego na parlamentarnim izborima. To su prepoznali građani na terenu. Imamo velik priljev mladih i stručnih ljudi koji su nam se pridružili u zadnje vrijeme, rekao je Troskot dodavši da ima ambicije i jedan je od kandidata Mosta koji se prijavio za kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika - kazao je.

>> VIDEO Renato Petek pokazao kako izgledaju sifoni od 44,000 kuna, koji su postavljeni u sljemenskoj žičari!