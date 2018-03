Bavarac ruši desni AfD domoljubljem

Nakon što je uspješno završila kompleksnu operaciju formiranja velike koalicije (GroKo) CDU-CSU-SPD, čije je geslo “Novi zamah za Europu, nova dinamika za Njemačku, novo zajedništvo za našu zemlju”, njemačka kancelarka Angela Merkel odlučila je krenuti u borbu za povratak desnih glasača CDU-CSU-a koji su u međuvremenu odlučili povjerenje dati Alternativi za Njemačku (AfD), i to većinom upravo zbog kancelarkine politike otvorenih vrata prema migrantima.

Vraćanje odbjeglih glasača

Gavnu ulogu u ovom projektu ima Horst Seehofer, premijer Bavarske na odlasku i novi ministar domovine i unutarnjih poslova, čiji je glavni zadatak povratiti odbjegle demokršćanske birače. Nije slučajno upravo on, kao čelnik najkonzervativnije njemačke savezne države, odabran da novim domoljubljem povrati povjerenje u CDU/CSU, što se može zaključiti i iz njegovog posljednjeg obraćanja javnosti.

– Znatno ću povećati protjerivanje kriminalnih migranata, učinit ćemo Njemačku sigurnom kao Bavarska koja je među najsigurnijim regijama u Europi – izjavio je Seehofer.

U tu svrhu Seehofer planira donošenje „Masterplana za brže postupke odluke o azilu i dosljednije protjerivanje“, što će biti prioritet nakon njegova dolaska na dužnost ministra unutarnjih poslova. Seehofer namjerava početi primjenjivati svoj plan odmah nakon prve zatvorene sjednice nove vlade koja je zakazana za početak travnja.

– Broj vraćanja u zemlje podrijetla mora biti osjetno povećan. To se posebice odnosi na one koji su prekršili zakon i one koji predstavljaju opasnost po njemačke građane i tu moramo pooštriti dosadašnju praksu – kazao je predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) u razgovoru za Bild am Sonntag i dodao kako Njemačka ostaje otvorena i liberalna zemlja.

– Ipak kada je riječ o zaštiti građana, potrebna nam je jaka država. I za to ću se pobrinuti – naglasio je Seehofer.

Angela Merkel očito je odlučila držati svoje dosadašnje kritičare blizu sebe jer je upravo Horst Seehofer posljednjih godina slovio kao jedan od najžešćih protivnika liberalne izbjegličke politike Angele Merkel, a očekuje se da će nakon stupanja na dužnost ministra unutarnjih poslova postrožiti odnos prema izbjeglicama.

Vodstvo CSU-a je nakon slabih rezultata na parlamentarnim izborima u rujnu, kada je mnogo demokršćanskih birača u Bavarskoj svoj glas dalo desno-populističkoj Alternativi za Njemačku (AfD), najavilo borbu za povratak birača desno-konzervativnog spektra CSU-u. U Bavarskoj se u listopadu održavaju izbori za lokalni parlament na kojima CSU želi zadržati apsolutnu većinu.

Izgubljeno previše vremena

Osim projekta vraćanja odbjeglih glasača iz vlastitih redova, Angela Merkel mora što prije početi provoditi dogovoreni plan i program velike koalicije jer je, kako i sama kaže, izgubljeno previše vremena u pregovorima i vrijeme je da započnu s poslom.

Prije svega na dnevnom redu je ispunjavanje ključnih točaka programa GroKo-a, a oni se odnose na reformu školstva i mirovinskog sustava, osiguranje za nezaposlene, ponovno uvođenje mogućnosti prelaska s punog radnog vremena na skraćeno radno vrijeme i obratno, kao i provođenje odluke o ujedinjavanju razdvojenih članova migrantskih obitelji.

Pogledajte i galeriju: Angela Merkel na gotovo svakoj fotografiji radi istu stvar, pogledajte što