Bauk: Ako je sve bilo legalno, zašto bi 'borgovci' vratili novac

Član vodstva SDP-a i šef Kluba zastupnika te stranke Arsen Bauk govori o najvećoj aferi aktualne vlade, ali i nezavidnom stanju u svojoj stranci koju je prije neki dan napustio još jedan saborski zastupnik.

Kaže premijer da mirno spava zbog afere Hotmail. Biste li i vi na njegovu mjestu?

Nisam na njegovu mjestu pa se ne moram brinuti o tome, ali vjerujem da proklinje dan kad se odlučio vratiti iz Bruxellesa i postati premijer nakon što je vidio kako su ga “nasanjkali”, ako je samo to u pitanju. Cijelo se vrijeme skrivalo tko je napisao lex Agrokor, a očito je znao tko ga je pisao. Premijer je narušio načelo djelovanja dužnosnika zbog netransparentnosti i to je pitanje za Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Zašto je premijer to napravio, samo on zna. Skinuta je pozlata s njegova europskog lika i djela i mislim da će na listi najnepopularnijih političara on sada biti uvjerljivo prvi. Ali za to je sam kriv. Ne znam tko mu iz njegova kruga može to reći, ali mislim da mu ne slijede nimalo blistavi dani u javnom političkom životu.

>>Cijeli intervju pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od ponedjeljka ili u našem e-izdanju

U današnjem broju donosimo i sljedeće teme:

>>Završna bitka za Agrokor: Plenkovićev tjedan odluke

>>Večernji u Sarajevu: Erdogan u dvorani Zetra 10.000 ljudi držao na nogama i zatražio glas Turaka iz cijele regije

>>U KBC-u Osijek pacijentima na raspolagamnju '13,5 tona nuklearne energije'

>>Biramo najbolji OPG: Mliječni laboratorij Anite Pintar u Gorskom kotaru radi po bakinoj recepturi