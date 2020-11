Banožić: Fama da Čuljak nešto kroji odgovara onima koji traže izgovor za svoj nerad i slabe rezultate

HDZ će ravno za dva tjedna nastaviti unutarstranački izborni proces, svoja će čelništva 22. studenoga izabrati županijske, gradsje i općinske organizacije stranke. U studiju Večernjeg lista razgovarali smo s kandidatom za čelno mjesto u vukovarsko-srijemskoj organizaciji HDZ-a, ministrom obrane Mariom Banožićem. Ministar potvrđuje da u unutarstranačku bitku kreće uz potporu Andreja Plenkovića, govori o svom protukandidatu Josipu Dabri, ali i o odnosima sa Zoranom Milanovićem, vojnom proračunu i angažmanu HV-a u borbi protiv epidemije COVID-19.

Što vas je motiviralo da se uključite u ovu utrku?

Hrvatska demokratska zajednica u Vukovarsko-srijemskoj županiji je bila među nekoliko najvećih županijskih organizacija u Hrvatskoj, uvijek je nudila kvalitetne kadrove i bila lider u regiji. Druge županijske i jače gradske organizacije čekale su kakvu ćemo odluku mi donijeti, a onda donosile svoje. Bili smo, rekao bih, svjetionik u cijelom ovom prostoru u Slavoniji. Ja sam vidio da je ovo trenutak da se HDZ osnaži, da se vratimo u okvire u kojima smo nekad bili i na tome ću raditi. Također, vidim priliku da dolazi jedna generacija ljudi u politici koji su se ostvarili u gospodarstvu, kulturi i u društvu, a politika im je došla kao jedan alat s kojima mogu donositi promjene u društvu, a ne kao isključivo svoj život. Nisu ovisni o parcijalnim ciljevima ili interesima i mislim da je to ono što u ovom trenutku treba Slavoniji, što znači da mogu razmišljati o razvitku svoga kraja ne pristajući na nikakve kompromise, ali isto tako i provoditi nacionalnu politiku, politiku HDZ-a, koja je s Plenkovićem po drugi puta ostvario mandat s izvrsnim rezultatom u kojem je Vukovarsko-srijemska županija sudjelovala i na stranačkim i na parlamentarnim izborima. Predsjednik stranke je itekako uvažavao moj dosadašnji rad, prepoznao je i moj angažman u ŽO HDZ-a, ali i moj rad u Vladi.

Doživljava vas se kao kandidata vrha stranke. Gdje je tu supsidijarnost o kojoj HDZ stalno govor? Zar se ne bi trebalo o vodstvima odlučivati na razini na kojoj se biraju?

Naravno da treba, zato i služe unutarstranački izbori. Podrška koju Andrej Plenković daje meni kao kandidatu, prije svega, upoznao je moju osobnost, moj karakter i zna što je to u ovom trenutku potrebno za daljnji razvoj projekata iz Županije. Zna da ja imam te sposobnosti i vještine te da ću u suradnji s kolegama iz HDZ-a pripremiti adekvatne lokalne izbore, vodstvo koje će prezentirati Vukovarsko-srijemsku županiju i pobijediti na lokalnim izborima, ali i nastaviti razvijati projekte koje imamo u kontinuitetu vlasti. Upravo s tim vještinama će se razvijati i po pitanju gradova. Vi znate da smo posljednjih mjeseci imali brojne promjene, prvenstveno u Gradskom odboru HDZ-a u Vukovaru nakon što je Ivan Penava napustio stranku. Tamo treba pomoći kolegama da se što prije konsolidiramo pripremimo za lokalne izbore, ali i da vratimo jedinice lokalne samouprave gdje su izgubljene sredine zato što su pojedinci HDZ promatrali kao svoj prostor, primjerice Ilok, i jop neke općine u kojima smo u posljednje dvoje izbore izbora izgubili zato što se pojedini ljudi jednostavno nisu htjeli maknuti iz općinskih organizacija,nego su od njih napravili taoce, a tada se dogodilo da se ljudi odmiču od HDZ-a i traže prostor u nezavisnim listama i kandidatima. Nisu ti ljudi protiv HDZ-a, već protiv pojedinca koji je loš i dogodi se situacija da se pojavi nezavisni kandidat. Imamo dosta općinskih odbora u kojima se to dogodilo. HDZ treba snažan županijski odbor u kojem će biti ljudi neopterećeni osobnim odnosima i koji će raditi na stvaranju županije i regije koja mladim ljudima i obiteljima osigurava mjesto za život. Na svima nama je da zasučemo rukave, u tijeku je novo programsko razdoblje i financijska perspektiva, moramo se posložiti na županijskoj razini. Imamo podršku Andreja Plenkovića što je vidljivo iz mog primjera, na nama je samo koliko ćemo odabrati kvalitetne ljude. Nisam za to da se na unutarstranačkim izborima biraju ljudi koji se kažu. Ako je neki kandidat bolji i sposobniji, ako ima bolje vještine, znanja i organizacijske sposobnosti, neka bude. Ali, ne možemo to samo raditi zato što netko ima parcijalne ili osobne interese i želi se zadržati dalje raditi iako gubi izbore.

Hoćete li vi biti kandidat za župana?

Pa nije prirodno da idem sa pozicije ministra, ali ono što je sigurno je da ćemo razgovarati nakon izbora i presložiti se da vidimo gdje smo.

Protukandidat vam je Josip Dabro koji, čini se, ima potporu mlađe ekipe koja govori o učmaloj atmosferi u Županijskoj organizaciji. U tom se kontekstu spominje Tomislava Čuljka kao najmoćniju figuru. U kakvim ste vi odnosima s njim?

Ne sviđa mi se nikako riječ učmalost. Djelujem li ja učmalo? Mislim da su to teze ljudi koji nemaju drugo rješenje. Mladež HDZ-a u sebi ima svoje prednosti, ona je inkubator mladih ljudi koji se žele uključiti u politiku, ali ima i svoje probleme. Oni su ponekad izraženi na način da mladi moraju shvatiti da moraju prolaziti određenu proceduru u životu, sazrijevanje, rad, vođenje i pri tome treba biti strpljiv, ne služiti se stranačkim inženjeringom, nego raditi na sebi. Politika je alat kojim možeš unositi promjene u društvo, na ne život. Priča o učmaloj atmosferi može biti odraz bezidejnosti na koji s način razvijati u politici. Kad govorimo o Tomislavu Čuljku, ja s njim imam korektan odnos, kao i smnogim drugima u HDZ-u.

Jeste li Čuljkov čovjek?

Ja ću s Čuljkom uvijek imati dobre odnose jer je on prema meni korektan kao i mnogi drugi u HDZ-u. Po tome bih bio i čovjek Bože Galića ili Josipa Šarića ili Davora Miličevića, jer i snjima imam korektne odnose. Pa ja sam u korektnim odnosima i s Ivanom Penavom ili Damirom Barnom koji su izišli iz HDZ-a. Znači li to da sam i njihov čovjek? Sa svim tim ljudima i dan danas održavam kontakte i radimo u korist Županije. Tomislav Čuljak uvijek mi je davao podršku u radu, nikada me nije sputavao. Puno se puta stvarala nekakva enigma da on nešto kroji, što je uvijek odgovaralo ljudima koji su tražili izgovor za svoj neuspjeh, odnosno slab rezultat. Kada je nešto valjalo oni su bili zaslužni, a kada nije valjalo onda je za to bio odgovoran Tomislav Čuljak. Da, s Čuljkom imam korektne odnose, to je čovjek s velikim iskustvom i mnogi koji su mu pokušavali ili pokušavaju parirati moraju još puno učiti. Osim toga, Čuljak se u ovim unutarstranačkim izborima nije kandidirao ni na lokalnoj ni na nacionalnoj razini. Radi li to čovjek koji misli da mora krojiti sudbinu svih?

Što mislite o svom protukandidatu Josipu Dabri?

Čovjek je u ovom trenutku dožupan, o njegovim projektima ne mogu ništa reći jer nisam upoznat da ih je nešto bitnije realizirao. Znam da je vukovarsko-srijemski župan uložio jako puno vremena da ih realizira, teško je reći što je Dabro od toga vodio. U konačnici, iskazao je protukandidaturu u trenutku kad je mislio da treba preuzeti ŽO HDZ. Ja mislim da se treba uklopiti u postojeće tijekove razvoja HDZ-a i staviti se na mjesto na kojem može vidjeti što konkretno može ućiniti za projekte, s s obzirom na tešku situaciju u društvu i po pitanju financija trebaju ljudi koji znaju voditi projekte, pronaći sredstva za njihovo financiranje i imati izvrsne kontakte i u Zagrebu i izvan RH, koji se služe stranim jezicima, koji mogu utjecati na procese ili, u konačnici, ljudi koji su dali doprinos u lokalnim zajednicama. Županiji trebaju projekti, razvoj, nova energija koja će nas usmjeriti prema ostavrenju nekakvih gospodarskih i kulturnih ciljeva. U tome ne pronalazim Josipa Dabru.

Je li točno da se Dabru u sredipnjici nagovaralo u središnjici da odustane od kandidature za predsjednika ŽO HDZ-a?

Ne bih to nazvao nagovaranjem nego nastojalo se razgovarati svima ljudima koji bi išli u određenom pravcu i upoznati ih se s činjenicom da postoji kandidat koji će se sigurno kandidirati i koji ima dobre odnose unutar stranke. Prije nego što sam krenuo u pravcu kandidature, moj prvi razgovor bio je s predsjednikom HDZ-a, Dabro je dobio tu informaciju na sastanku i nastavio se hrabriti da ne odustane tako da ja u to ne ulazim. To je njegov pravac i njegova strategija. Ono što želim je zajedništvo, nitko nije višak, ali u sredinama koje smo izgubili mora doći do promjene.

Neće vam biti previše posla biti i ministar i šef županijske organizacije?

Ne, ja sam svo ovo vrijeme tajnik Županijskog odbora, kojega vodimo kvalitetno, unatoč izazovima oko izbora i odnosa između Vukovara i Vinkovaca. Rekao bih da smo se uspješno nosili s ovim izazovima. Ja sam ministar već više od godinu i pol dana, a već dvije i pol godine nosim se s funkcioniranjem na nacionalnoj razini i onim što se događa unutar Županijskog odbora.

Nakon loma u Vukovaru, postoji li mogućnost da stranka preuzme vlast u gradu i s kim ćete to učiniti?

Rezultati parlamentarnih izbora pokazali su koliko je HDZ snažan iako u ovom trenutku nema izvršnu vlast u Vukovaru. Ljudi su svjesni što HDZ znači u Vukovaru i što je Vlada Andreja Plenkovića učinila u Vukovaru po pitanju financiranja i projekata.

Hoće li Nikola Mažar biti i kandidat za gradonačelnika?

O kandidatima ćemo razgovarati poslije ovog izbornog procesa, a siguran sam da bi on bio dobar kandidat.

Iz ureda predsjednika Milanovića jučer je došlo priopćenje u kojemu se on žali zato što je Vlada formalno prihvatila zaključke koordinacije za domovinsku sigurnost o kojima ga, kaže, nitko nije izvijestio. Tvrdi i da njegovu savjetniku nije ponuđen zapisnik na verifikaciju. Zaobilazi li Vlada predsjednika u pitanjima nacionalne sigurnosti?

Kad se razgovaralo o tim zaključcima, gospodin Lozančić je bio tamo. Zapisnici sa sastanaka Koordinacije na verifikaciju se ne šalju odmah, nego prilikom izglasavanja dnevnog reda iduče sjednice, na kojoj jedna od prvih točki bude verifikacija zapisnika sa prošle sjednice. Ako govorimo o zapisnicima, riječ je o tehnikaliji, a što se tiče zaključaka, oni su, koliko se sjećam, tamo javno prezentirani i svi smo glasali o njihovu usvajanju. Što se tiče tehnike Koordinacije, odnosno samoga Vijeća, mislim da je riječ o tijelu koje radi dobro, radilo je dobro i u prošlosti i ne vidim zašto sad odjednom tu nešto treba biti sporno. Dapače, moće biti dobra priprema za neke buduće sastanke i još konstruktivniju raspravu tako da uistinu ne znam što se sad tu postavlja kao problem.

Dakle, pokušava li Vlada kroz Koordinaciju domovinske sigurnosti maknuti predsjednika iz fokusa u sustavu nacionalne sigurnosti?

Ne, zašto bi? To se pokušavalo meni imputirati da ja to pokušavam napraviti u sustavu obrane kroz jedan beznačajan postupak tko s kim polaže vijence. Mislim da tu malo treba biti širi i ne podrediti se tome da netko nekon nešto radi.

Jučer ste išli kod Milanovića na briefing. Je li ovoga puta sastanakdobili pisani poziv i dnevni red ili je opet bila "čajanka", kako ste neki dan rekli?

Ja sam dobio jasan odgovor da neću dobivati pisane pozive tako da će se vjerojatno u budućnosti opet otvoriti tema što tko govorio. Ne mislim da je to dobro i ne vidim zašto je tako teško poslati pisani poziv pa neka stoji u arhivi.

Možemo li vaš odlazak na Pantovčak shvatiti kao primirje?

Za mene nema sukoba. Moj zadatak je bio sjesti s predsjednikom da razgovaramo o temama na koje su korist Hrvatske vojske. Hrvatska vojska ne može i neće biti poligon za političko prepucavanje, što se mene tiče. Ona je živo tijelo koje doživljava određene procesem, nove odredbe, itd. Svatko može svašta reći u afektu, ja ne lažem i meni to ne treba.

Što se tiče proračunskih izdvajanja za vojsku i činjenice da obrambeni proračun u pravilu ne doživi punu realizaciju, ministar je kazao kako su rokovi za projekte vezane zbog korone i potresa pomaknuti za naredna proračunska, dok su plaće vojnika "zadnja crta obrane". Ministar najavljuje da će kroz FSI fond pokušati osnažiti njihova materijalna prava. Od 2022. najavljuje dugoročni plan razvoja Oružanih snaga koji će po prvi puta sadržavati konkretne projekte modernizacije, s jasno naznačenim nositeljima, namjenom i procjenjenom financijskom vrijednošću, kao i izvorima financiranja. Na tom će se planu, kaže, ubuduće temeljiti obrambeni proračuni.