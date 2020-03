'Bandićeva kuhinja košta 50.000 eura, stol 7000, stolci do 5000...'

Bolji je u kuhinji od Golog kuhara, specijalitet mu je “grah à la zagrebački”, a za Valentinovo supruzi napravi posebnu “Milan štrudlu”. Dobra je, kao, uostalom, i sve što zagrebački gradonačelnik pripravi, ali kad mijesi i peče za svoju Vesnu, ne uključi napu jer, kad se prozori zamagle, stvore idealnu priliku za nacrtati na njima srce.

Napiše na toj kondenziranoj pari, pohvalio se prije dvije godine Milan Bandić, i “I love you” jer tajni sastojak za uspjeh svih jela jest, što drugo, nego ljubav. Ne odmaže, sigurno, ni činjenica da tu štrudlu nazvanu po sebi Bandić peče u kuhinji koja košta više od jedne garsonijere u gradu kojem je on na čelu.

Na cijeloj etaži

Marke je Schiffini, a da joj je cijena oko 50 tisuća eura kazao je arhitekt Ante Vrban, koji je o Bandićevim stanovima Uskoku iskaz davao prije šest, odnosno pet godina. Otkrio je Vrban u svjedočenjima i svojevrsnu javnu tajnu o Bužanovoj 4, u kojoj je primijetio da se gradonačelnikov stambeni prostor nalazi na cijeloj zadnjoj etaži zgrade te se u njega može kroz dva ulaza. Govori se o tome već godinama, ali prvi čovjek metropole cijelo vrijeme u imovinskoj kartici ima upisano vlasništvo nad polovicom etaže. Zapisanu ima i mjesečnu plaću od 18 tisuća kuna, ali čini se da je uspije “stisnuti” jer, kako je posvjedočio arhitekt Vrban, ni u blagovaonici mu nije škart. Fendijev stol od sedam tisuća eura te stolci od kojih svaki stoji između 1500 i 5000 eura smjestili su se ondje, a u Bandićevu stanu, kazao je Vrban, i tri su Fendijeve sofe, od 20 do 50 tisuća kuna. A što je uopće Vrban radio u Bužanovoj?

– Milan Bandić zamolio me da mu pomognem svojim savjetima u uređivanju stana. Sjećam se da je to bilo negdje tijekom 2005. ili 2006. godine. Kada sam ja došao, stan je bio djelomično uređen. Što se tiče mojih konkretnih savjeta, sjećam se da su se odnosili na vrstu parketa koji bi se trebao ugraditi, zatim na boje zidova i izbor tipa rasvjetnih tijela u stanu. Također, sukladno molbi Milana Bandića, napravio sam i neku proizvoljnu skicu kamina na licu mjesta, a sve što sam odabirao, odabirao sam tako da mi je netko od radnika predočio kataloge, a ja bih onda odabrao model i slično – u iskazu Uskoku rekao je Vrban te dodao da on nije vodio računa o cijenama radova, ali sjeća se da su neki od izvođača koje je Bandić odabrao dostavili račune na njegovo ime, što bi prenio gradonačelniku, a on bi mu “putem nekog u stanu ostavio kuvertu s novcem za naplatu tog računa”. Išao je, posvjedočio je Vrban, s Bandićem i “još nekim osobama” i u Hercegovinu, “kako bi pogledali crkvu koja je usred gradnje”, a on dao mišljenje o njezinu arhitektonskom rješenju. Kao znak zahvale što je za Bandića posao 2006. napravio pro bono, gradonačelnik je Vrbanu darovao stan od 34 kvadrata na Vrbiku.

Tko je platio namještaj?

Je li dobio stan iz zahvalnosti zbog Bužanove ili možda zbog toga što je Vrban uređivao i stan u kojem živi gradonačelnikova kći, nije precizirao. Radio je Ante Vrban i na stanu obiteljskog prijatelja Bandićevih Željka Šelendića, odnosno na istoj onoj nekretnini koju je od njega nedavno kupila Vesna Bandić svojoj kćeri za ni 1500 eura po kvadratu. Anamarija Bandić, doznaje se iz iskaza Željka Šelendića, u tom je stanu živjela s dečkom od 2005., plaćajući samo režije.

Opremljen je po njezinu ukusu, odnosno namještaj iz salona ekskluzivnog namještaja Somec interijeri vrijedan 279 tisuća kuna Anamarija Bandić birala je s Antom Vrbanom, a račun je izdan Šelendiću, odnosno njegovu obrtu. Iako je Vrban kazao da je angažiran jer je u isto vrijeme radio kod Šelendićeva sina i da je Šelendić zaista platio namještaj Anamariji, on je kazao da to nije točno. Spominju se i stanovi na Krugama, Vrbanima i Gračanima, koje je Uskok bio blokirao sumnjajući da su Bandićevi, kao i kuhinja njegove zamjenice Jelene Pavičić-Vukičević, koju je Vrban također odabrao u Somecu.

