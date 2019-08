Bandićev projekt vrijedan 21,8 milijuna kuna

Možda neće biti u duginim bojama poput onog Hendrixova, no Most slobode bit će osvijetljen od glave do pete. Osvijetlit će se sve – od rasvjetnih stupova i rukohvata pa do nosivih stupova mosta. Raspisan je, naime, natječaj za izvođenje radova javne i dekorativne rasvjete na mostu, a radit će se prema projektu Skire, svjetski nagrađivane tvrtke koja je zaslužna za osvjetljenje mosta kod Kajzerice.

Po završetku radova procijenjenih na 21,88 milijuna kuna (s uključenim PDV-om). Most slobode će biti, kaže, osvijetljen decentno, privlačno, no ujedno i praktično za vozače, bicikliste i pješake koji njime prolaze. A tehnologija koju će novo LED osvjetljenje koristiti bit će moderna, kvalitetna, ali i dugotrajna i energetski učinkovita.

I dok Grad traži izvođača radova na ovom projektu, u krugu arhitekata mogu se čuti primjedbe oko cijene, za koju smatraju da je previsoka za ovu količinu posla...

