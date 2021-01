Bandić obišao razrušenu Banovinu i poručio: Niste sami, Zagreb će vam pomoći

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u subotu nakon obilaska u potresu stradale Sisačko-moslavačke županije kako je Zagreb danas uz stanovnike Banovine, to će ostati do kraja te će pomagati stradalima bez obzira koje nacije i vjere bili.

"Kada vidim štete i čujem brojke o stradalima, to me podsjeća na Zagreb. Ako itko razumije ovu tragediju onda smo to mi koji smo je doživjeli prije 10 mjeseci. Pomažemo vam koliko možemo", rekao je Bandić u Sisku nakon obilaska Banovine.

Banovina, ustvrdio je, doživljava egzodus svakih tridesetak godina. "Na prvi egzodus 1991. kada je veliki broj stanovnika morao napustiti okupirana područja utjecala je velikosrpska politika i na njega nismo mogli utjecati. Drugi egzodus građana srpske nacionalnosti je bio 1995. godine, kada nisu poslušali poziv predsjednika Tuđmana da ostanu u svojim domovima", nabrajao je zagrebački gradonačelnik.

Zagreb je, istaknuo je, i danas uz nastradale ljude na Banovini i bit će do kraja. "Kada vidimo stradale iz ova četiri grada i osam općina, ljude koji su najteže stradali, za njih će Zagreb obnoviti kuće ili će im pomoći financijski. Tu ćemo odluku donijeti na Skupštini 2. veljače", rekao je Bandić.

Dodao je kako je sa suradnicima obišao veliko područje, od Majske poljane preko Gline, Gora i Petrinje do Siska. Rekao je kako se uvjerio u goleme štete na obiteljskim kućama, vjerskim i drugim objektima. Ujedno je spomenuo sve oblike pomoći, koje trenutačno Zagreb pruža stradalom području.

"Uime građana Grada Zagreba mogu obećati da ćemo i nadalje pomagati, koliko je u našoj mogućnosti, sve stanovnike Banovine bez obzira koje nacije i vjere bili. Samo svi zajedno s Vladom RH možemo riješiti taj problem", zaključio je Bandić uz molbu sisačko-moslavačkom županu Ivi Žiniću da prenese njegove izraze sućuti obitelji poginule 15-godišnje djevojčice u Petrinji.

Žinić je Bandića detaljnije upoznao s razmjerima šteta na stradalom području. Rekao je kako je prijavljena šteta na više od 30.000 objekata, te kako će trebati oko 1500 kontejnera.