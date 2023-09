Automobile krali u Francuskoj pa ih skrivene u kontejnerima krijumčarili u Afriku

Francuska policija i Europol, zaslužni su za razotkrivanje kriminalne skupine koja je bila specijalizirana za krađu automobila i njihovo krijumčarenje u zapadnu Afriku. Uhićeno je 13 osoba, a složena istraga načina i ruta krijumčarenja tih automobila počela je u ljeto 2021. Tijekom istrage otkrivena je vrlo velika i podosta mobilna kriminalna organizacija koju su činili državljani Francuske, Gambije i Senegala. S obzirom na to kako je već odavno poznato da kriminalne organizacije, pogotovo one veće, funkcioniraju kao korporacije i ova je tako djelovala. Imala je "koordinatore" koji su "koordinirali" kradljivce automobilima diljem Francuske. "Posao" im je bio da dođu do novijih modela automobila, kako bi se "posao" što bolje odradio, vrbovali su se i maloljetnici koji su lakše prolazili ispod policijskih radara.

Maloljetnici su bili zaduženi da ukradene automobile odvezu u razne europske luke, nakon čega bi se vozila sakrila u teretne kontejnere te otpremila u zapadnu Afriku. Sveukupno policija je otkrila da je na ovakav način iz belgijskih, nizozemskih, francuskih, njemačkih i španjolskih luka u zapadnu Afriku prevezeno najmanje 170 automobila.

Koliki su bili razmjeri akcije koja je dovela do uhićenja 13 članova te kriminalne organizacije, među kojima su bila i dva glavna koordinatora kriminalne mreže u Francuskoj, logističari i kradljivici automobila, svjedoči i to što je u njoj sudjelovalo 110 policajaca, specijalci, potražni timovi s psima...

U pretragama kuća nađen je i zaplijenjen alat i materijal koji se koristio za krađu automobila, uključujući nedozvoljeni softver za dijagnostiku na vozilu (OBD), dokumente vozila i gotovinu. Nađeni su i neki mobiteli, a analiza podataka nađenih u njima omogućila je istražiteljima da u lukama Le Havre u Francuskoj i Las Palmas u Španjolskoj identificiraju dva kontejnera u kojima je bilo devet ukradenih automobila.

