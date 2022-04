Automobil se zabio u ogradu ruskog veleposlanstva u Bukureštu, vozač poginuo na mjestu

Jedan muškarac poginuo je rano jutros u nesreći nakon što se zabio u ogradu ruskog veleposlanstva u Bukureštu.

Nije poznato je li do nesreće došlo slučajno ili namjerno, a snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje automobil koji je bio u plamenu ispred veleposlanstva, netom prije dolaska hitne pomoći i policije.

In Bucharest, an unknown person sent a car to the fence of the Russian Embassy#Bucha #Ukraine pic.twitter.com/Y3dqu2UhNM