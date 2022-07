Automehaničaru kod Pule izgorjelo 15-ak auta: 'To su bili auti za prodaju'

U požaru koji se u subotu oko podneva raširio na području Valdebeka i Vintijana kod Pule izgorjelo je 15-ak automobila u dvorištu automehaničarske radione Igora Fornažara, smještene na Kavrerskom putu.

- To su više-manje bili stari auti, ali bilo je tu i pet do šest njih koji su bili dobri, u voznom stanju. To su bili moji auti za prodaju, a sad su za baciti. No, bitno da sam uspio zagasiti radionu koju je isto zahvatilo. Izgorio mi je i boks sa stvarima, kaže Fornažar za Glas Istre.

Kazao je da je požar krenuo gorjeti oko 11.50 sati kod Valdebeka ali okrenuo se vjetar i vratio vatru na ovaj kraj.

- Krenula je gorjeti poljana i kako je sve tinjalo, prebacilo se na drugu stranu, na automobile i radionu, kazao je Igor Fornažar i napomenuo novinarima da vatrogasci 15 minuta minuta nisu mogli pristupiti parceli jer je susjed zatvorio prolaz ogradom i lancem.

U gašenju sudjelovala i kanaderi

Veliki požar na području naselja Valdebek i Dolinka u Puli je pod kontrolom, no još uvijek nije lokaliziran, potvrdio je u subotu popodne oko 15 sati županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac koji je tada ustvrdio da je situacija bolja nego ranije jer je požar sada već pod kontrolom i uspješno se gasi.

U gašenju požara sudjelovalo je 70 vatrogasaca iz Pule, Rovinja, Pazina i Labina, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, tri kanadera kao i stanovnici najugroženijih područja.

"Kuće su više-manje obranjene, stradali su neki gospodarski objekti, jedna radiona, nekoliko osobnih automobila, ali ono najvažnije - nitko nije stradao. U svakom slučaju, požar je pod nadzorom, očekujemo da će uskoro biti lokaliziran. Za sada, prema prvim procjenama, izgorjelo je oko 30 hektara bjelogorice, borove šume, trave i niskog raslinja", izvijestio je Kozlevac.

