Austrijski predsjednik od vlade očekuje 'generalnu sanaciju' unutarnjopolitičkih šteta, a od Austrijanca da ne izgube nadu

Predsjednik Republike Austrije Alexander Van der Bellen u svom je tradicionalnom TV novogodišnjem obraćanju naciji u nedjelju 1. siječnja navečer kratko prije 20 sati, neuobičajeno jasne i oštre riječi uputio austrijskoj “narodnjačko-zelenoj” vladi, na čijem je čelu konzervativni kancelar (ÖVP) Karl Nehammer. Van der Bellen je posebno istakao značaj “nade” i “nadanja” za Austrijance u ova teška vremena.

Ukazao je na neke pojave, točnije rečeno korupcijske afere, o kojima je već govorio u listopadu, a koje su, prema njegovim riječima dovele do “dvojbe u integritet politike” i gubljenja povjerenja austrijskih građana u demokraciju i demokratske procese u ovoj alpskoj zemlji. “Generalna sanacija još uvijek nije počela. I ono što želim poručiti s ovoga mjesta je: Austrijanke i Austrijanci čekaju na to. I ja također”, rekao je Van der Bellen. Naglasio je kako od savezne Vlade očekuje “jasne korake” u tom smjeru. Austrijski je predsjednik poručio kako unatoč svemu tome računa u 2023. godini da će prevladati načelo “nade”. Pozvao je Austrijance da u (N)ovoj godini “ne donose ishitrene odluke”.

Unatoč najavama da će ova godina biti još teža od prethodne. Prije svega Van der Bellen je spomenuo gospodarsku situaciju u zemlji s rekordnom inflacijom i visokim cijenama energenata, koji su, kako je istakao, rezultat agresorskog rata Rusije u Ukrajini.

Ukazao je i na posljedice klimatske krize, kao i posljedice pandemije koronavirusa koje predstavljaju izazov za austrijsko društvo u cjelini. Unatoč svega toga austrijski predsjednik je pozvao Austrijance na spremnost, da ih Nova godina “pozitivno iznenadi”. “Znam da me neki smatraju naivnim. A neki me više ne mogu ni čuti kada po 100. put kažem: Mi ćemo u tome uspjeti”, istakao je Van der Bellen. “Važno je, da se ne prestanemo nadati i da se kao neki skijaši na pisti mentalno fokusiramo na najbolji moći ishod”, poručio je austrijski predsjednik naciji. Osvrnuo se je i na najvažnije zadaće za ovu godinu i pobrojao aktere koji u konačnici na raznim područjima omogućuju opći društveni uspjeh zemlje: od roditelja preko ljudi koji rade na području njege , od onih iz socijalnog područja i medicine do učitelja i učenika, novinara, gospodarstvenika, umirovljenika, izvršnih tijela vlasti, vojnika, seljaka, turističkih djelatnika i svih ostalih austrijskih građana.

“Ako svi mi, ali doslovce svi, naše dnevne zadaće izvršavamo s optimizmom i dobrom voljom, korak po korak, i u sklopu naših osobnih mogućnosti damo sve od sebe - onda će naša zajednička godina biti dobra. Jer ako si međusobno pomažemo, najbolje si pomažemo”, zaključio je Van der Bellen u svom novogodišnjem bodrenju nacije. Austrijski je predsjednik svim Austrijancima čestitao Novu godinu i zaželio da im 2023. godina bude: “bolja, jednostavnija i ljepša nego što očekuju”.