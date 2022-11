Austrijska ministrica: EU nije kompletna bez svih šest država Zapadnog Balkana

U Beču je danas, kao završna svečanost Europske godine mladih, održan sastanak na vrhu mladih iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Domaćin je bila Austrija. Austrijska ministrica za Europsku uniju i ustav Karoline Edtstadler je na konferenciji za medije u sjedištu austrijske Vlade, u nazočnosti ministrice za mlade Claudie Plakolm izvijestila javnost da je summit završio potpisom “Bečke deklaracije mladih Zapadnog Balkana” u kojoj je uglavljena spremnost svih strana na zajednički rad na kreiranju budućnosti Europe.

“Naša je zadaća jasna: Moramo uključiti Zapadni Balkan, ako govorimo o budućnosti Europe”, rekla je Edtstadler. Istaknula je kako “mladim ljudima na Zapadnom Balkanu treba dati perspektivu” i “vratiti im povjerenje u EU”.

“EU nije kompletna bez svih šest država Zapadnog Balkana. Moramo podržati Zapadni Balkan, dati mu vjerodostojnu perspektivu i vratiti izgubljeno povjerenje koje smo kao EU proigrali”, napomenula je austrijska ministrica za EU.

“I to brže nego do sada. Vezano uz prijetnje izvana, to se ne smije događati malim koracima. Jer od kraja veljače više ništa nije kao prije, poručila je Edtstadler.

“Mi i Zapadni Balkan, to je jedna momčad, ali nedostaje još igračka licenca. Na tome moramo zajedno raditi”, istaknula je austrijska državna tajnica za mlade Plakolm. Dodala je kako “svjesno treba raditi na stvaranju novih mogućnosti za Zapadni Balkan”.

Ponovila je ono što je rekla i ministrica Edtstadler: Primiti šest država Zapadnog Balkana u članstvo EU, a ne držati ih i dalje u čekaonici.

