Austrijanci koriste kućne testove na koronu, HZJZ: 'Nema razloga da ih ne prihvatimo'

Austrija je prva zemlja koja je osmislila tzv. kućne testove na koronavirus, koje je priznala i Svjetska zdravstvena organizacija. Iako se ti testovi koriste već i u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj, dolazak kućnih testova u Hrvatskoj nije niti na vidiku.

Cijena im se kreće od tri do 10 eura, prenosi RTL, a Austrijanci smatraju kako je to ključ otvaranja zemlje. Dovoljno su i jeftini kako bi mogli biti uključeni u cijenu karte za primjerice koncerte.

Aplikacija koja povezana s ovim testom vodi vas kroz sve korake te se cijeli proces snima. Nakon što aplikacija skenira osobnu iskaznicu, prepoznat će i vaše lice kad se nađete ispred ekrana.

- On se u principu provodi tako da se izgrglja ova tekućina u ustima do minute i onda kroz slamčicu spustimo tekućinu u epruvetu. Cijeli proces se snima i onda se to uploada na stranicu laboratorija. Skenira se QR kod koji te odvede na stranicu i tamo se mora osobni podaci i serijski broj epruvete, ispričala je Simona Magerić, Hrvatica koja živi u Austriji.

Dolazak takvih testova u Hrvatsku značilo bi znatno poboljšanje turistične sezone, a partijanje na Zrću opet bi možda bila mogućnost.

- Ako su ti testovi validirani, a pogotovo ako su odobreni od Svjetske zdravstvene organizacije, onda nema razloga da ih ne prihvaćamo i da se oni ne nađu jednog dana u svakodnevnoj primjeni, kazala je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo.

- Razgovarali smo u Hrvatskoj s laboratorijima i distributerima, ali problem u Hrvatskoj bio je to što laboratoriji test naplaćuju previše da bi naša ideja funkcionirala, objasnio je par Viet Ander Aichbichler iz tvrtke koja je osmislila ovaj kućni test.

- Što se tiče testova za PCR, odnosno komponenti koje su nam potrebne za testiranje, to ovisi o situaciji na tržištu, ne mogu reći je li kod nas jeftiniji ili skuplji, to je fluktuirajuće, govori pak Bubaš.

VIDEO: Što bi trebali piti jesti prije i nakon cijepljenja, a što ne bi?