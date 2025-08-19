Naši Portali
ZBOG POVIKA I SIMBOLA

Austrija kaznila neke svoje državljane koji su bili na Thompsonovom koncertu u Zagrebu: 'Vlasti imaju mogućnost...'

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 17:04

Godine 2018., austrijska vlada proširila je listu zabranjenih simbola

Austrija je novčano kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, prema neslužbenim informacijama 24sata. Navodno su kažnjeni jer su prekršili zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

"U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku", naveli su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova. Pritom, nisu mogli dati više informacija o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima. 

Godine 2018., austrijska vlada proširila je listu zabranjenih simbola. Među njima su našli i simboli ustaškog pokreta i NDH koji su time izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija.

Portal 24sata pitao je hrvatsko veleposlanstvo u Austriji ima li saznanja da je netko od hrvatskih državljana kažnjen u Austriji. Veleposlanik Daniel Glunčić odgovorio je: "Austrijanci odnosno općenito zemlje primateljice takve informacije ne prosljeđuju odnosno općenito nisu dužne o tome informirati diplomatska odnosno konzularna predstavništva. Jedino od zemlje primateljice može dobiti obavijest ako je strani državljanin na temelju presude završio u kaznionici. Obavijesti o izdanim prekršajnim kaznama zemlje primateljice ne prosljeđuju odnosno nisu dužne te ih nemaju obvezu proslijediti."
Komentara 5

Pogledaj Sve
RO
Rope22
17:22 19.08.2025.

Navodno kažu da lažete. I to po drugi puta.

Avatar Idler 3
Idler 3
17:20 19.08.2025.

A jel gdo kažnjen il ni il bude il nebu il...il...

Avatar argus1000
argus1000
17:39 19.08.2025.

Hah, kako bi Austrijanci bili sretni kad bi im to bio najveći problem.

