Austrija kaznila neke svoje državljane koji su bili na Thompsonovom koncertu u Zagrebu: 'Vlasti imaju mogućnost...'

Austrija je novčano kaznila nekoliko svojih državljana koji su bili na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, prema neslužbenim informacijama 24sata. Navodno su kažnjeni jer su prekršili zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole.

"U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku", naveli su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova. Pritom, nisu mogli dati više informacija o suradnji sa stranim vlastima ili specifičnim okolnostima.

Godine 2018., austrijska vlada proširila je listu zabranjenih simbola. Među njima su našli i simboli ustaškog pokreta i NDH koji su time izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija.

Portal 24sata pitao je hrvatsko veleposlanstvo u Austriji ima li saznanja da je netko od hrvatskih državljana kažnjen u Austriji. Veleposlanik Daniel Glunčić odgovorio je: "Austrijanci odnosno općenito zemlje primateljice takve informacije ne prosljeđuju odnosno općenito nisu dužne o tome informirati diplomatska odnosno konzularna predstavništva. Jedino od zemlje primateljice može dobiti obavijest ako je strani državljanin na temelju presude završio u kaznionici. Obavijesti o izdanim prekršajnim kaznama zemlje primateljice ne prosljeđuju odnosno nisu dužne te ih nemaju obvezu proslijediti."