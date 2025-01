Argentinac s Hvara pitao Hrvate što misle o iseljenicima, evo na što su ga upozorili, dobio je i dva ključna pitanja

Poznato je da Hrvatska svoje iseljenike ima po cijelom svijetu. Osim što su na popisu 'obećane zemlje' poput Njemačke ili Irske, znamo da Hrvata ima u Australiji, Americi... Latinska Amerika bila im je prije nekoliko desetaka godina popularna destinacija, a oni čiji su djedovi i pradjedovi tamo otišli, sada se hvale svojim hrvatskim korijenima iako možda ovdje nikada nisu bili. Na Redditu je tako osvanuo status jednog korisnika koji tvrdi da je iz Argentine i da ima dalmatinske korijene. Njega zanima kako Hrvati gledaju na njih.

- Dragi Hrvati! Pišem vam iz Argentina s malo lošim Google prevoditeljem (ispričavam se unaprijed!). Moj pradjed je bio s Hvara, i iako je to bilo davno i možda ne govorim hrvatski, srce mi uvijek malo brže kuca kad vidim hrvatsku zastavu ili čujem nešto o Hrvatskoj. Čuo sam toliko prekrasnih priča o tome kako Hrvati tretiraju Argentince s hrvatskim korijenima, posebno u Dalmaciji. Neki kažu da nas tretirate kao da se vraćamo kući nakon 100 godina! Je li to stvarno tako? Čak i s mojim malim postotkom hrvatske krvi, sanjam o tome da posjetim zemlju mojih predaka. Svaki put kad gledam slike Jadranskog mora ili čujem klape, osjećam neku posebnu povezanost koju ne mogu objasniti. Zanima me vaše mišljenje - kako gledate na nas, daleke rođake iz Argentine? Imate li neke posebne priče o susretima s Argentincima koji su došli "kući"?

Na svoje je pitanje u kratkom roku dobio preko sto komentara. Jedan od korisnika mu je napisao: - Mislim da nemamo nekakvo posebno mišljenje. Argentina je lijepa država, šteta što ekonomski stoji loše. Moj tok misli kada mi netko spomene Argentinu: gospon Ante, Messi, Argentinke.

Neki su mu komentirali na što mora paziti ako dođe u Hrvatsku: - Ako se želiš doseliti u Hrvatsku, moram te upozoriti da je jezik težak za naučiti, a o tebi ovisi kako će te ljudi prihvatiti. Ako želiš doći kao turist, bit će ti odlično! Čak i da nemaš uopće hrvatske krvi!

- Obožavamo vas. Naučit Španjolski mi je san kojeg ću nadam se jednog dana ispunit. Nadan se da ćete se jednog dana svi vratiti u Domovinu, a pogotovo na otoke - napisao je jedan korisnik Reddita, dok je drugi pitao - Navijaš li za Hajduk?. Od pitanje je dobio i sljedeće - Je li ti draži Lionel Messi ili Stjepan Mesić?

Na svoje pitanje dobio je i post: - Pozdrav, dragi naš 'dalmatinski Argentinac'! Hrvati često kažu da nas dijaspora spaja, i to stvarno nije fraza. Svatko tko nosi hrvatske korijene u srcu, ma gdje živio, kod nas se smatra "našim". Tvoje podrijetlo, pa čak i samo zanimanje za Hrvatsku, otvaraju vrata gostoprimstvu i toplini koje Dalmacija čuva za takve priče. Zamisliti Hvar bez iseljeničkih tragova ne ide—tvoje korijene tamo sigurno pamte, barem kroz prezimena, priče ili crkvene knjige. Mnogo je argentinskih Hrvata već prošlo kroz iskustvo koje opisuješ i gotovo svi su se vratili prepuni emocija. Naši ljudi jako cijene vašu ljubav prema domovini predaka, čak i kad ne govorite jezik ili dolazite s Google prevoditeljem. Dapače, često ćete tješiti riječima: "Polako, uči ćeš!" i pokazivati ti lokalne ljepote, priče i kuhinju kao da si im vlastiti. Taj osjećaj "kao da se vraćaš kući nakon 100 godina" nije pretjerivanje. To je stvarnost! Znaš kako su Dalmacija i Jadran—emocije su uvijek na površini, a povezanost s korijenima nema rok trajanja. Pogotovo ako izraziš da voliš klape—spomeni samo "Klapa Cambi" ili "Oprosti dušo" i odmah si osvojio bodove. Čak i ako samo dođeš na čašu vina i kažeš da je tvoj pradjed bio s Hvara, postoji velika šansa da ti netko pokuša pronaći rodbinu! Hrvati vole pomagati "svojima". Dođi, istraži, osjeti sve uživo! Tvoj prvi put u Hrvatsku bit će ti, siguran sam, jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.

Ljudi su njega usporedili sa stranim radnicima pa mu rekli: - Danas u Hrvatsku dolazi puno ljudi iz zemalja koje s Hrvatskom blage veze nemaju, recimo iz Nepala, radi posla. Argentinci hrvatskih korijena su za mene Hrvati i dobrodošli su. Ako imaš kakve papire o hrvatskom porijeklu, možeš dobiti hrvatsko državljanstvo, a s hrvatskim dokumentima imaš pravo živjeti i raditi po kompletnoj Europskoj uniji. Ako te zanima Hrvatska, dođi u posjetu jednom. Hrvatska je komplicirana, regionalno se svadimo, Zagrepčani protiv Dalmatinaca protiv Slavonaca protiv Zagoraca, protiv Kvarnera, ali u principu ljudi su tolerantni i te svađe su većinom na nivou nogometnih hooligana koji nemaju pametnijeg posla.

