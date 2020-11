Anesteziolog iz Dubrave: U 10 godina nije mi umrlo toliko ljudi kao u tri mjeseca

Anesteziolog intenzivist dr. Andrej Šribar iz KB-a Dubrava opisao je uvjete rada u jedinici intenzivne njege koja je oformljena prije tjedan dana.

– Jedinica je oformljena prije tjedan dana. Ovo je prije bila jedinica za liječenje kardiokirurških pacijenata, a zbog potrebe za prijamom povećanog broja pacijenata otvorila se i ova jedinica, popunjena je do kraja – rekao je Šribar za N1, dodavši da je kapacitet jedinice 14 pacijenata, od kojih je trenutačno 13 na respiratoru.

– Čujem mnogo pitanja, ljudi kažu da je smrtnost ljudi na respiratoru visoka, ali ti bi ljudi, da nisu intubirani i stavljeni na respirator, odmah umrli. Koliko god njih da umre, to im je najbolja šansa da prežive. Ljudi moraju biti svjesni da ne bi ni mogli preživjeti, da nema respiratora – objasnio je liječnik.

Dr. Šribar kazao je da na odjelu intenzivne njege nisu više pacijenti sa značajnim komorbiditetima.

– U ovoj je jedinici najmlađi pacijent mlađi od 50 godina, bez značajnijih problema. On je disao na 40 do 50 udisaja u minutu, a prosječna osoba diše 12 udisaja u minuti i onda možete vidjeti kako su njegova pluća do te mjere oštećena da on jedino hiperventiliranjem i uz toliki napor pokušava doći do zraka – rekao je Šribar.

Kaže da respiratora ne nedostaje, jer svaki krevet na intenzivnoj jedinici mora imati pripadajući respirator te da se zbog velikog priljeva pacijenata otvaraju dodatne jedinice intenzivne njege kako bi svi kojima je to potrebno bili priključeni na respirator.

Osvrnuo se i na smrtnost.

– Ja sam u ovoj struci 10 godina i u tih 10 godina nije mi umrlo toliko ljudi kao u ova tri mjeseca. Nikad nismo imali toliku stopu smrtnosti i u startu je to bilo užasno frustrirajuće, ali onda sam čitao literaturu i shvatio da je to takva bolest – rekao je Šribar i dodao: – Najveća je prevara da su to ljudi koji imaju značajne komorbiditete, da, ima i takvih ljudi, ali nekome smo možda uzeli tri godine života zbog neodgovornog ponašanja. Sad su sve mlađi i mlađi ljudi na intenzivnoj i posljedice će se tek vidjeti

Upitan o mjerama, kazao je kako ne želi ulaziti ni u kakvo politikantstvo.

