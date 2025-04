Andrea Husain Orlić, Egle Katunar, Marina Čulić Fischer i Danijela Čavlović dobitnici su priznanja PRO PR Globe People Achievement Awards, a Neven Mikec dobitnik nagrade Vision Manager

Sinoć su u sklopu PRO PR Međunarodne konferencije u hotelu Katarina, Rivijera u Crikvenici, dodijeljena prestižna PRO PR Globe People Achievement Awards priznanja. Dobitnike ovog priznanja nominiraju bivši dobitnici, među kojima su i četiri svjetska komunikacijska udruženja: Udruga za odnose s javnošću i komunikaciju (Public Relations and Communications Association - PRCA), Međunarodna udruga za odnose s javnošću (International Public Relations Association - IPRA), Međunarodna organizacija za komunikacijsko savjetovanje (The International Communications Consultancy Organisation - ICCO), i Ovlašteni institut za odnose s javnošću (Chartered Institute of Public Relations - CIPR). Svim dobitnicima uručene su unikatne grafike, radovi studenata Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Dobitnici priznanja iz Hrvatske su: Andrea Husain Orlić, Voditeljica ureda za odnose s javnošću i marketing, Triglav Osiguranje Hrvatska, Egle Katunar, Komunikatorica, Kuća Katunar, Marina Čulić Fischer, osnivačica Central Point Adria, Danijela Čavlović, Starija savjetnica, Millenium Promocija. Posebno priznanje Vision Manager uručeno je Nevenu Mikecu, član Uprave, VMD GRUPA d.o.o.

Osim njih nagradu dobitnici priznanja Iz Slovenije su: Tina Cipot, direktorica operacija i partner u o28 komunikacijskoj skupini. Iz Crne Gore: Adrijana Husić, vlasnica Communication Studio Cassiopeia, Tajana Nedić, voditeljica odnosa s javnošću i menadžerica društvenih medija u Crnogorskom narodnom pozorištu, Nemanja Boljević, menadžer za komunikacije i odnose s javnošću u Savjetu stranih investitora. Iz Bosne i Hercegovine: Senad Alibegović, osnivač i izvršni direktor KENSHO Communications, Irena Miličević Vukoja, osnivačica Woman.Comm. Iz Srbije: Marina Grihović Fischer, vlasnica Headline i D-Kit agencija, Suzana Đorđević, direktorica fondacije Hemofarm, Vanja Vagić, direktorica korporativnih odnosa u Pet Nutrition SE. Iz Sjeverne Makedonije: Toni Angelovski, PR Ministarstva unutarnjih poslova. Iz Afrike: Gilbert Manirakiza, predsjednik i izvršni direktor The Newmark Group, Taazima Kala-Essack, generalna direktorica i glavna savjetnica Hotwire PRC. Iz SAD-a: Jim McQueeny, analitičar na Sacred Heart University, Johna Burke, izvršni direktor AMEC. Iz UK-a: Catherine Mahoney, direktorica komunikacija i angažmana City Bridge Foundation. Iz Švedske: Jonas Pertoft, predsjednik Švedske udruge za odnose s javnošću. Iz Italije: Fabio Ventoruzzo, direktor korporativnih komunikacija i održivosti u SISAL.

Priznanje Vision City uručeno je Gradu Zadru, priznanjem Vision Manager nagrađen je Neven Mikec, član Uprave, VMD GRUPA d.o.o., Hrvatska i i Martini Dalić, predsjednici uprave Podravka, Hrvatska. Infigo Awards uručeno je Simoni Kruhar Gaberšček, glavnoj urednici Marketing Magazina, Slovenija, i Oliveru Vujoviću, glavnom tajniku SOUTH EAST EUROPE MEDIA ORGANISATION, Austrija. Entrepreneur Award uručeno je Ghassanu Karianu iz Velike Britanije.