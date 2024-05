Zašto Milanović više nije najpozitivniji političar? 'Rejting mu raste samo kada šuti, a pada kada često nastupa u javnosti'

Prema najnovijim rezultatima CRO Demoskopa, Andrej Plenković skočio je na prvo mjesto najpozitivnijih političara dok je predsjednik Zoran Milanović pao na drugo mjesto. Na trećem mjestu nalazi se Sandra Benčić, a zatim slijede Ivan Penava, Tomislav Tomašević te Ivan Anušić.

Što se tiče rejtinga stranaka, HDZ je bio i ostao prvi izbor, a sada bi za njega glasovalo gotovo 30 posto birača, točnije njih 29,5 posto. Na drugom mjestu s 23 posto je SDP, a za treću poziciju bore se Možemo (9,3 posto) i Domovinski pokret (8,3 posto). Sve četiri opcije bilježe rast u odnosu na ožujak prije izbora, objavio je jučer RTL. S druge strane, Most je zabilježio pad i sada je na 5,6 posto.

Što o ovom istraživanju misle stručnjaci te kako kako su se izbori i nastup političara odrazio na rejting stranaka, komentirali su Večernjakovi politički analitičari.

- Nakon svakih izbora pobjednik dobiva, na neko vrijeme, pozitivnu auru koja poboljšava njegov rejting među biračima. Svaka nova vlada nakon izbora neko vrijeme ima pozitivniji rejting nego je uobičajeno. Time se može tumačiti rast rejtinga Andreja Plenkovića, koji je u poziciji pobjednika jer je uspio sastaviti novu parlamentarnu većinu, iako njen sastav i karakter nije po njegovom "guštu". S druge strane, Milanović je percipiran kao gubitnik jer njegov osnovni plan da svrgne Plenkovića nije uspio. No, sve su to efekti koji obično nemaju dugoročan učinak - kazao nam je Dragan Bagić.

Analitičarka Ankica Mamić osvrnula se na pad Mosta te smatra da je na to uvelike utjecao odlazak bračnog para Raspudić.

- Budući da nije bilo klasičnog Cro Demoskopa u travnju, već istraživanje preferencija birača po izbornim jedinicama uoči izbora, nemamo podatak za usporedbu utjecaja efekta Zorana Milanovića na relativno visok rejting SPD-a, ali on je zasigurno vidljiv. Prema novom Cro Demoskopu vidljiv je pad Mosta koji bez bračnog para Raspudić očito više nije stranka c. Njihova prilika može biti participacija Domovinskog pokreta u vlasti, jer će time svim onim biračima desnice kojima HDZ nije prihvatljiv, oni zapravo postati prvi izbor, a tu je i angažman generala Glasnovića u Mostu. To zasigurno nije dobar put za Most, jer su imali mlade konzervativne birače koje će takvim pozicioniranjem ipak izgubiti. Također, mislim da je ovo prvi puta da predsjednik nije najpopularniji političar što mu je jaka poruka da, ako želi novi mandat, treba hitno početi raditi na svom pozicioniranju. Činjenica da je predsjednik HDZ-a najpopularniji političar, potvrđuje da je HDZ stožerna hrvatska stranka s najvećim potencijalom i da njihovi birači jako žele biti na vlasti - kaže Mamić.

Tonči Tadić kaže kako anketa pokazuje da se Milanovića doživljava kao gubitnika izbora.

- Nakon izbora doista dolazi do pozitivnijeg odnosa prema izbornom pobjedniku, u ovom slučaju prema Plenkoviću i HDZ-u. Naime, što god vam tko govorio, na izborima je pobijedio onaj koji je dobio mandat za sastavljanje vlade! Taj pozitivniji odnos prema mandataru vlade i njegovoj stranci doživio sam na svim izborima od 2000. do danas, s velikim, često i nerealnim očekivanjima. Ne čudi ujedno manja popularnost Milanovića koji se – gle čuda – doživljava kao izborni gubitnik iako službeno nije bio kandidat ni za Sabor, niti za premijera. Doživljava ga se kao gubitnika upravo zato jer je propao njegov plan o razvaljivanju ustavno-pravnog poretka i osnivanju njegove „Treće Republike“, što god to zapravo značilo. No ovdje treba istaknuti još jedan efekt, a to je da Milanovićev rejting raste samo kada šuti, a pada kada često nastupa u javnosti. Na ovim izborima Milanović je nastupao često i protu-ustavno, nerijetko s izjavama neprimjerenima za funkciju šefa države, bez samokontrole i s gomilom brutalnih uvreda. To ljudi pamte. Ne razumijem zašto mu nitko iz PR službe Ureda Predsjednika ili iz PR službe SDP-a ne može nacrtati da se tako ne smije ponašati. Ne čudi rast rejtinga SDP-a, koji će biti sve bolji što se budu odmicali od Milanovića, posebno ako smijene Grbina sa čela stranke. Možemo i DP su dokazali svoju stabilnost na ovim izborima i to ljudi cijene. Što se tiče pada rejtinga Mosta on je očekivan radi unutarnjih sukoba - kaže nam Tadić.

Da je kredibilitet predsjednika Zorana Milanovića poljuljan smatra profesorica Marijana Grbeša.

- Ovi rezultati nose tragove postizbornog adrenalina. Iz njih se može pročitati zadovoljstvo onih koji su strahovali od promjene, do koje nije došlo, ali s druge strane i revolt onih koji su priželjkivali promjenu. Tri su podatka posebno indikativna. Prvo, Plenkovićev dobar rejting koji proizlazi iz aure pobjednika i to ne samo izbora nego i procesa pregovora. Drugo, skok rejtinga SDP-a koji govori da su izbori homogenizirali njihove birače što ta stranka može i treba kapitalizirati na EU izborima, ali i općenito, iskoristiti za rekonstrukciju stranke i izlazak iz krize vodstva koju tu stranku drma već godinama. Naposljetku, Milanovićev kredibilitet je očito vidno poljuljan. Birači će do predsjedničkih izbora zaboraviti parlamentarni izborni cirkus, ali za očekivati je da Milanović više neće imati težinu i autoritet kakav je imao prije parlamentarnih izbora - rekla nam je Grbeša.

