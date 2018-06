Vlada: Izjava je izvučena iz konteksta. Puhovski: U Bruxellesu je pokupio najgore osobine

Nakon svečane mise u povodu Dana državnosti, premijer Andrej Plenković nadovezao se na riječi kardinala Josipa Bozanića o tome da treba poštovati savjest, njegovati nadu te ljubiti domovinu i ostati u njoj, kazavši da je to “nešto što svi dijelimo”. Pritom je kardinalovu propovijed ocijenio i kao “zagovor svima nama da radimo još više i još ustrajnije”. No, onda je uslijedilo nešto što je kod mnogih izazvalo nevjericu, pa i ljutnju. Osvrćući se i na problem demografije, nezaustavljivog odlaska osobito mladih ljudi iz naše zemlje, za koje je kardinal rekao da ih najviše pogađa to što im se oduzima nada, premijer je izrekao nešto za što slobodno možemo reći kako bismo voljeli da nikada nismo čuli.

– Imate ogromne plus demografske trendove u zemljama Afrike i Srednjeg istoka gdje je sasvim drukčija situacija. Tamo je takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj – kazao je Plenković i, rekli bi mnogi, ostao živ.

[video: 25533 / ]

– Kada se rade usporedbe, uvijek se moraju uspoređivati slične stvari, slične situacije ili slične zemlje. Premijer je očito htio biti slikovit pa je odabrao primjer koji ne može objasniti baš ništa, nikakve trendove u našoj depopulaciji. To što je rekao apsolutno je neusporedivo. U zemljama gdje su ljudi bogatiji pokazuje se trend povećanja broja djece u obiteljima, ali toga ima i u jako siromašnim zemljama. No te su situacije neusporedive. Premda su rezultati slični, stvar je u tome da je riječ o različitim kulturama, motivima i prevladavajućim vrijednostima u društvu – ističe komunikologinja Smiljana Leinert Novosel.

– To je klasični politički trik koji pametniji političari već dugo ne koriste barem iz dva razloga. Prvo, zato što uvijek ima netko kome je lošije od nas. I drugo, zato što sve nacije smatraju da su zaslužile biti bliže onima koji su prošli bolje, a ne lošije, iz bilo kojih razloga. Ovo pokazuje ono što ste već moglo naslutiti, a to je strategijska dezorijentiranost Vlade. Na koncu, ima nama i bližih država kojima je lošije od nas, ali to nisu Rumunjska i Grčka, pa je ovo premijerovo dokazivanje jedan žalostan pokušaj skrivanja vlastitog nedjelovanja i skrivanja da Vlada ne zna kako izaći iz “crne rupe”. Bojim se da je premijer u Bruxellesu pokupio najgore osobine tamošnje političke atmosfere, a ne najbolje – oštar je bio i analitičar Žarko Puhovski.