Analitičar Tadić o Trumpovom prozivanju Zelenskog diktatorom: 'Tipično, ali ovakvi štosevi tu ne pale, evo zašto je to rekao'

Na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 'diktator', mnogi su reagirali. Njegove izjave za Večernji list prokomentirao je analitičar Tonči Tadić: - Ovo je tipični Trumpov način javnog obračuna s neistomišljenicima, koji je dosad uvijek palio kod njegovih stečajeva i tužbi protiv Trumpa za naplatu potraživanja, odnosno kod obračuna s protivnicima u Republikanskoj stranci. No međunarodni odnosi su nešto drugo i tamo ovakvi štosevi ne pale, države se ne mogu smotati „na galamu“. Budući da se u SAD-u ne smiruje inflacija, koju će još pogoršati Trumpove carine svima i svakome, Trumpu je hitno nužan neki diplomatski uspjeh, recimo mir u Ukrajini, pa makar to značilo de facto kapitulaciju Ukrajine. K tome, ako se još može „oderati“ Ukrajinu radi navodne usluge sklapanja mira s Rusijom, još bolje! - priča Tadić pa dodaje:

- Ovaj Trumpov bijes je zato posljedica odbijanja Zelenskog da prihvati Trumpov plan podjele Ukrajine na američku i rusku zonu – jer to je bila suština planiranog dogovora u Rijadu. Nije tu bilo riječ ni o kakvim teškim pregovorima dvije strane, jer su Amerikanci po Trumpovom nalogu odmah dali Putinu sve što je Putin tražio: 18 posto Ukrajine sa svim rudama, naftom i plinom, SAD bi povukao svoju vojsku iz zemalja u blizini Rusije i Rusiji bi bile ukinute sankcije. Uz to Ukrajina bi trebala provesti izbore i na njima ako je moguće smijeniti Zelenskog.

Trumpov način komunikacije mnoge je zaprepastio, a kako su mu planovi propali, on je krenuo 'napadati' u svom stilu.

- Trump je planirao „skuhati“ Zelenskog tako da to prikaže kao svoj veliki uspjeh i veliku šansu za mir u Ukrajini, što je pak Zelenski trebao platiti s prepuštanjem Amerikancima – čitaj: Trumpovoj familiji i njenim partnerima - 50 posto svog ukrajinskog rudnog bogatstva, uz slobodno korištenje luka i pruga za izvoz svega toga. Tako stoje stvari i nemojmo se zavaravati, nemojmo tražiti neke dublje razloge Trumpovih poteza. Prisiliti zemlju koja se brani na ovakav sporazum je gnjusno. To je isto kao da vašoj staroj susjedi gori kuća, pa vas dođe moliti za pomoć, a vi joj kažete da ćete joj pomoći samo ako na vas prepiše 50 posto svih svojih nekretnina. Bijedno! I ne stoje teze kako se Amerikancima mora osigurati s 500 milijardi dolara vrijednih ruda za isporučeno oružje, kad je general Keith Kellogg sam izjavio da je od 2014. Ukrajini isporučeno oružja u ukupnoj vrijednosti od 122 milijardi dolara, od čega su dvije trećine zapravo poticaji američkoj industriji oružja. Da ne spominjemo kako to nema veze s američkim jamstvima danima Ukrajini još 1994. kad se pod pritiskom SAD odrekla svog nuklearnog arsenala i morala ga predati Rusiji - priča nam analitičar pa dodaje:

- I sad kad taj Trumpov plan nije uspio, kad je još Zelenski javno upozorio Trumpa da „živi u informacijskom balonu“ jer više vjeruje Rusima, nego CIA-i, odnosno partnerima u EU i Ukrajini, Trump je odlučio proglasiti Zelenskog ni manje ni više nego diktatorom! I to osobom koja nema izborni legitimitet?! Usput rečeno Britanija je odgađala izbore u Drugom svjetskom ratu sve do kraja svibnja 1945. i nitko nije postavljao pitanje legitimiteta Churchilla. Osim toga, posve je bizarno da je Trumpu Putin legitimno izabran predsjednik iako je u Rusiji poznato da je kandidatura na izborima protiv Putina jednaka smrtnoj presudi. Svi ruski oporbeni čelnici su ili zatvoreni ili u izbjeglištvu ili izrešetani ili otrovani ili bačeni kroz zatvoreni prozor s 12. kata. I sve je to Trumpu u redu i prihvatljivo. No, eto Zelenski je problem. Sve izrečeno u Trumpovoj objavi na Truth Socialu i na tiskovnoj konferenciji je niz laži i poluistina, od laži da Zelenskog podržava samo 4 posto stanovnika, do toga da je eto Ukrajina kriva za sve jer se u ove tri godine nisu uspjeli dogovoriti s Rusima. Ništa od toga neće uroditi ni sa kakvom koristi za Trumpa ili za SAD. Ovakvim ludorijama Trump samo jača popularnost Zelenskog. Ali jednako tako dokazuje partnerima u EU na kojoj je razini danas američka diplomacija. S druge strane, silno me zanima kako će ovaj lom na relaciji SAD – Ukrajina i SAD – EU ocijeniti vodeći kongresmeni i senatori , jer vjerujem da većina njih ne vidi SAD kao Saveznika Rusije, Irana i Sjeverne Koreje, te kao protivnika Ukrajine i EU.

