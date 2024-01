Ana i Josip zajedno su već 71 godinu: 'Nekad se malo i pokačkamo, ali dobro je sve. Je li, djede moj?'

Bračni par Krha iz Josipovca Punitovačkog zajedno živi već 71 godinu. Sedamdeset godina zajedništva Ana i Josip Krha proslavili su u studenome prošle godine. Sudbonosno "da" izrekli su u Punitovcima 10. studenoga 1953.

Život ih nije mazio. No u svim su životnim nedaćama ostali zajedno. - Sedamdesete smo otišli i bili smo u Australiji 30 godina, tu smo već 23 godine. Eto, moj muž je htio da tu bude. On je rekao: 'Ana, ja neću da mi kenguri skakuću po grobu. Hoću da mi snijeg pada po grobu - naglasila je Ana Krha za HRT.

Njihov recept za dug i skladan brak je jednostavan, baš kao i oni sami. - Ljubav i slaganje i, eto, nekad se malo i pokačkamo, ali to nije ništa. To bude svuda, ali opet je dobro sve, je l' djedu moj - istaknula je Ana. - Slažemo se, što ćemo. Imamo dva sina i šestero unučadi, troje praunučadi - dodao je Josip Krha.

Sinovi su ostali u Australiji. Stariji je upravo kod njih u posjetu. - Lijepo je vidjeti da se roditelji slažu, kad se nekad pokače, nije mi baš ugodno, ali tako mora biti - poručio je sin Josip Krha.

U tih 70 godina bračnog zajedništva sigurno nije uvijek teklo med i mlijeko. Mi si to sami napravimo - smatra njihov župnik. - Sedamdeset godina ženidbe sigurno da je tu bilo i gornjih i donjih točaka kao u životu svakoga, međutim to nije bio nekakav razlog da dignu ruke od svega i da svako pođe na svoju stranu. Osjećaj i smisao za žrtvu, mislim da puno od toga kreće, kad se čovjek spreman žrtvovati za nešto, on svjedoči da je to njemu nešto veoma vrijedno - rekao je župnik župe sv. Ladislava kralja u Punitovcima, velečasni Ivica Zrno.

