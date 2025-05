Amerikanci ostali bez još jednog zrakoplova: Košta više od 60 milijuna dolara, a sada je izgubljen u moru

Još jedan lovac F/A-18 Super Hornet s nosača zrakoplova USS Harry S. Truman izgubljen je u Crvenom moru. To je drugi zrakoplov izgubljen s tog nosača u nešto više od tjedan dana, reklo je pet osoba upoznatih s događajem za CNN. Još uvijek nije posve jasno što se dogodilo jer je istraga u tijeku, ali dvije osobe su izjavile da je došlo do neke vrste kvara u sustavu zaustavljanja dok je zrakoplov pokušavao sletjeti na nosač. Pilot i časnik za sustave naoružanja morali su iskočiti te su pretrpjeli lake ozljede, a spasilački helikopter ih je izvukao. Zrakoplov se srušio u more i nije pronađen, rekla su dva izvora upoznata s incidentom.

Pobunjenička skupina Huti "pucala je" na Truman u utorak, rekla su četiri izvora, no nije jasno jesu li dva incidenta povezana. Gubitak lovca dolazi tjedan dana nakon što je još jedan F/A-18 pao s Trumana u more. Tada su početni izvještaji ukazivali da je Truman izveo oštar zaokret kako bi izbjegao paljbu Huta, što je pridonijelo padu lovca u more. Lovac F/A-18 košta više od 60 milijuna dolara, prema podacima mornarice.

Nosač zrakoplova Truman suočava se s problemima tijekom svog rasporeda u Crvenom moru. U prosincu je još jedan lovac F/A-18, koji je operirao s Trumana, "greškom pogođen" od strane USS Gettysburga i srušio se u Crveno more. Oba pilota tada su se sigurno katapultirala. Zatim, u veljači, Truman se sudario s trgovačkim brodom blizu Egipta u Sredozemnom moru. Nakon tog incidenta, zapovjednik Trumana u to vrijeme, kapetan Dave Snowden, razriješen je dužnosti. Kapetan Christopher Hill preuzeo je zapovjedništvo nad nosačem ubrzo nakon toga.