Američki veleposlanik u BiH: Pravosudni sustav u zemlji prepun je nekompetentnosti i korupcije

Američki veleposlanik u BiH Michael Murphy ocijenio je u u četvrtak kako je pravosudni sustav u toj zemlji duboko kompromitiran nekompetentnošću i korupcijom pozvavši da se takvo stanje odmah počne mijenjati.

Murphy je u Sarajevu sudjelovao u predstavljanju posebnog izvještaja privremenog povjerenstva Zastupničkog doma parlamenta BiH koje je više od godinu dana utvrđivalo stanje u pravosuđu. Američki je veleposlanik taj izvještaj ocijenio iznimno važnim jer pojašnjava dubinske probleme u pravosuđu i razloge njegova loša funkcioniranja.

"Izvještaj privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma parlamenta BiH baca svjetlo na rastuću korupciju i političko zarobljavanje pravosudnog sustava u BiH. Ponosni smo što podržavamo povjerenstvo i njegove prijedloge za prijeko potrebnu reformu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i pravosudnih institucija", napisao je Murphy na svom službenom Twitter nalogu.

Zajedno s nekolicinom drugih diplomata poput visokog predstavnika Christiana Schmidta, šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera i voditeljice misije OESS-a Kathleen Kavalec, Murphy je ranije ovog mjeseca uputio posebno pismo na adresu predsjednika i članova VSTV-a u kojemu stoji ocjena kako to tijelo poseže za krajnje problematičnim kriterijima pri imenovanju sudaca i tužitelja, uključujući tu manipulacije etničkom pripadnošću kandidata za te pozicije.

"Primijetili smo povećano a ponekad i čini se proizvoljno posezanje za iznimkama (pri utvrđivanju rang liste kandidata) na temelju nacionalne pripadnosti", stoji uz stalo u pismu.

VTSV, kako su istaknule diplomate, unatoč preporukama danim još 2019. godi ne nudi konkretna obrazloženja za pojedinačne odluke o imenovanju čime se izažu "optužbama za proizvoljnost i netransparentnost".

Zaključno su naveli kako povjerenje javnosti u pravosuđe nikada nije bilo na nižoj razini a VSTV je neizostavno suodgovoran za tu krizu povjerenja.

Parlamentarno povjerenstvo koje je istraživalo stanje u pravosuđu formirano je nakon što je otkrivena umiješanost u korupciju bivšeg predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, zbog čega je on bio prisiljen podnijeti ostavku. Odmah nakon toga srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik imenovao ga je za svog posbenog pravnog savjetnika.

"Dobili smo u jednom momentu u VSTV-u ljude bez znanja, bez integriteta, bez etičkih kvaliteta i sistem je totalno srušen za nekih šest godina. Danas naše pravosuđe kontroliraju neke vladajuće politike", kazao je aludirajući na Tegeltiju i Dodika sudac Suda BiH Branko Perić u svjedočenju pred parlamentarnim istražnim povjerenstvom.

Povjerenstvo je tijekom istrage saslušalo više od 30 osoba iz pravosuđa i vlasti a na kraju je definirano 15 preporuka čijom bi se provedbom promijenilo stanje. Poziv za saslušanje odbio je samo HDZ-ov ministar pravde Josip Grubeša.

U preporukama je navedena potreba temeljitih provjera članova VSTV-a prije njihova imenovanja u to tijelo, jasno definiranje slučajeva u kojima bi oni bili u sukobu interesa, jačanje uloge i ovlasti Ureda stegovnog tužitelja pri VSTV-u, jasnijih kriterija vrednovanja učinka sudaca i tužitelja, dosljedno osiguranje dodjele predmeta sucima i tužiteljima kroz automatizirani sustav kao i značajnija uloga pučkih pravobranitelja.

Izmjene postojećeg zakona o VSTV-u postale su sastavni dio reduciranih zahtjeva Euripske komisije postavljenih pred BiH kako bi se toj zemlji odobrio status kandidata za članstvo u Uniji. Ostali uvjeti su usvajanje zakona kojim bi se regulirao postupak javne nabave te spriječio sukob interesa dužnosnika u tijelima vlasti.

Sve je to sastavni dio mišljenja Europske komisije iz 2019. godine kojim je definirao 14 prioritetnih zadaća za vlasti u BiH ukoliko žele kandidatski status za svoju zemlju, no sada je taj popis znatno skraćen ali ni to nije bilo dovoljno da bi se napravio bilo kakav reformski korak.

