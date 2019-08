Američki veleposlanik oglasio se o napadima na Srbe

Pridružujemo se Hrvatima diljem zemlje u osudi nedavnih činova nasilja u Kninu i Đevrskama i žrtvama želimo brz oporavak, napisao je na svom službenom Twitter profilu američki veleposlanik u Zagrebu Robert Kohorst.

We join with Croatians across the country in condemning the recent acts of violence in Knin and Djevrske, and wish the injured victims a speedy recovery.