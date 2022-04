Američki Senat potvrdio Jackson za prvu crnkinju u Vrhovnom sudu

Američki Senat potvrdio je u četvrtak Ketanji Brown Jackson kao prvu crnu sutkinju u povijesti Vrhovnog suda.

Jackson je nominirao američki predsjednik Joe Biden. Za nju je glasalo 53 zastupnika, a 47 ih je bilo protiv. Troje republikanaca - Susan Collins, Lisa Murkowski i Mitt Romney pridružili su se Bidenovim demokratima i podržali Jackson.

Za potvrdu njezinu nominacije bila je potrebna obična većina.

Foto: Jeff Malet Ketanji Brown Jackson takes questions on the second day of her Supreme Court confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee on Capitol Hill in Washington D.C. on Tuesday March 22, 2022. (Photo by Jeff Malet) Photo via Newscom Photo: Jeff Malet/NEWSCOM

Jackson dolazi na mjesto 83-godišnjeg Stephena Breyera u liberalni blok suda sa sve asertivnijom konzervativnom većinom 6-3. Breyer bi trebao služiti do isteka aktualnog sudskog mandata, koji obično završava krajem lipnja, a Jackson će nakon toga službeno prisegnuti.

Jackson (51) je na početku svoje karijere radila kao službenica za suca Breyera. Od 115 sudaca u Vrhovnom sudu od osnivanja 1789., samo dvojica su bili crnci - Clarence Thomas koji je imenovan 1991. i još je u službi te Thurgood Marshall koji je otišao u mirovinu 1991., a umro 1993.

Sutkinja Sonia Sotomayor jedina je osoba latinoameričkog podrijetla u sudu. Jackson je postala šesta žena u Vrhovnom sudu i pridružit će se aktualnim sutkinjama Amy Coney Barrett, Eleni Kagan i Soniji Sotomayor te umirovljenoj Sandri Day O'Connor i pokojnoj Ruth Bader Ginsburg.

Predsjedničke nominacije za Vrhovni sud postale su žarište u američkoj politici. Sud ima snažan utjecaj u oblikovanju američke politike u vrućim pitanjima poput pobačaja, oružja, zakona o glasačkim pravima, LGBT prava, vjerskih sloboda, smrtne kazne.

Prije nego što se Jackson pridruži kolegama, Vrhovni sud trebao bi donijeti odluku u velikim slučajevima, uključujući onaj koji bi mogao poništiti značajnu presudu iz 1973. kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji i drugi koji bi mogao proširiti prava na oružje.