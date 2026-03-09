VIDEO Trump na dočeku tijela vojnika nosio šiltericu, a jedan kanal emitirao snimku na kojoj je nema

Posmrtni ostaci vojnika poginulih u ratu s Iranom u subotu su vraćeni u SAD, a ceremoniji za poginule prisustvovali su i američki čelnik Donald Trump te prva dama Melania Trump. Trump je pritom nosio bijelu kapu sa zlatnim natpisom "USA", zbog čega je dobio niz kritika, no zbog jedne se greške na udaru našao i televizijski kanal Fox News. Naime, Fox News je emitirao staru Trumpovu snimku s druge ceremonije za poginule vojnike, a mnogi su to primijetili upravo zbog kape koju je nosio, a koja nije bila vidljiva na prijenosu tog kanala. S obzirom na to, Fox News je izdao ispriku.

"Želimo priznati pogrešku koja je napravljena ranije u našem programu. Nenamjerno smo emitirali video iz starijeg dostojanstvenog prijenosa umjesto ceremonije koja se održala jučer. Duboko žalimo zbog pogreške i upućujemo naše poštovanje i sućut obiteljima pripadnika službe. Odajemo počast žrtvi tih šest američkih heroja", naveo je voditelj Griff Jenkins.

Nakon što je ta isprika stigla, neki su optužili mrežu da je namjerno emitirala staru snimku kako bi sakrila Trumpov izbor odjeće, odnosno dodataka. Među njima je bio i bivši zastupnik Adam Kinzinger koji je istaknuo: "'Napravili su pogrešku' jer nisu htjeli pokazati Trumpa s bejzbolskom kapom na glavi. Fox News rivalizira sa sjevernokorejskom televizijom.“

Tijekom nedjelje, Fox News je nastavio isticati Trumpovo prisustvo na ceremoniji, no korištena je ispravna snimka. Unatoč tome, neki su primijetili kako je snimka uređena tako da Trump i njegova kapa nisu u kadru. The Independent je kontaktirao Fox News vezano uz tvrdnje da je snimka namjerno uređena kako bi se Trump i njegova kapa sakrili s ekrana, ali nije dobio odgovor. "Programi FOX News Media nenamjerno su emitirali arhivsku snimku iz prethodnog dostojanstvenog prijenosa dok su raspravljali o jučerašnjoj ceremoniji na zrakoplovnoj bazi Dover. Arhivska snimka pogrešno je upotrijebljena tijekom procesa prikupljanja videa. Žalimo zbog pogreške i ispričavamo se za netočnu snimku“, rekao je glasnogovornik.