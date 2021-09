Američki dužnosnici: Cjepivo Pfizera moglo bi biti odobreno za djecu u listopadu

Najviši američki zdravstveni dužnosnici vjeruju da bi cjepivo protiv covida-19 tvrtke Pfizer Inc moglo biti odobreno za djecu od 5 do 11 godina do kraja listopada, rekli su u petak dva izvora upoznata sa situacijom.

Taj se rok temelji na očekivanjima da će Pfizer, koji u razvoju cjepiva surađuje s njemačkom tvrtkom BioNTech-om, imati dovoljno podataka iz kliničkih ispitivanja za traženje odobrenja za hitnu uporabu (EUA) za tu dobnu skupinu od američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) do kraja ovog mjeseca, rekli su izvori.

Reuters prenosi i kako se očekuje da bi FDA mogla odlučiti o tome je li cjepivo sigurno i učinkovito kod mlađe djece u roku od tri tjedna od podnošenja EUA-i.

