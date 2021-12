Opasnosti tehnologije: Alexa izazvala djevojčicu (10) na vrlo opasni viralni izazov

Tehnološki div Amazon se ispričao nakon što je glasovni pomagač Alexa na Amazonovom uređaju Echo izazvao 10-godišnju djevojčicu iz SAD-a da dotakne s kovanicom punjač koji je napola umetnut u struju, a taj čin mogao je biti smrtonosan za malenu.

Kristin Livdahl ispričala je za medije kako je njezina kćer zatražila Alexu da joj da nedjeljni izazov na što joj je glasovni pomagač rekla: - Postavi punjač mobitela do pola u zidnu utičnicu i onda dotakni s kovanicom izložene zupce

Majka djevojčice objasnila je kako su prije toga radili fizičke izazove u kući jer je bilo loše vrijeme, a curica je željela još jedan izazov. Kristen je ustvrdila kako je uspjela intervenirati kad je čula što je Alexa rekla vičući: - Ne, Alexa, ne!

Livdahl je kao dokaz svoje tvrdnje objavila screenshot iz Alexe s prijedlogom izazova.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8