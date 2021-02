Alemka Markotić: Svi sojevi će prije ili kasnije doći u Hrvatsku

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" upozorila je da treba biti oprezan jer se britanski soj koronavirusa puno brže širi.

– Prati se situacija. Nagli porast ima nekoliko država - Irska, Portugal, Slovačka, vidjeli ste kako to izgleda i kod nas u Varaždinu i Čakovcu. Pratit ćemo situaciju, bitno je dodatno sekvencirati tamo gdje se pojavi grupiranje veće broja pozitivnih, uzimati podatke. Iznimno je važno da ljudi koji dolaze iz zemalja gdje je dokazana britanska varijanta kažu to svom liječniku kada idu na bris – rekla je Markotić u Dnevniku HRT-a.

Markotić je naglasila da je prednost što smo svjesni postojanja virusa u našoj okolini.

– Ono što je možda povoljnije, da to razdoblje što dulje održavamo bez velikih brojeva. Što više idemo prema proljeću, veća je šansa da ti brojevi budu nižu – kazala je Markotić te ustvrdila kako će svi sojevi koronavirusa koji kruže svijetom, pa tako i južnoafrički, prije ili kasnije doći u Hrvatsku.

– Povoljno je to što se južnoafrički nije u znatnijem broju proširio Europom, no to ne znači da ne trebamo biti oprezni i pratiti mutante. To ne mora znači da će one biti lošije. Ako budemo sreće možda će se pojaviti mutanta koja će se sporije širiti, izazivati blaže oblike. Sve su opcije na stolu – rekla je.

Govoreći o studiji koja je pokazala kako cjepivo AstraZenece nije učinkovito na južnoafričkom soju, Markotić je rekla da su potrebne dodatne studije.

– Nije još ni za druga cjepiva jasno koliko će štititi od južnoafričke varijante, imamo premalo podataka s obzirom na to da nemamo puno ljudi koji su inficirani tim sojem, a nije se počelo ni cijepiti. Bolje podatke ćemo možda imati tek nakon mjesec do dva dana – rekla je Markotić.

