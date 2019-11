Albanija se i dalje trese. Broj mrtvih raste, spasioci traže ljude pod ruševinama

Spasilačke službe izvukle su u srijedu iz ruševina 46 preživjelih, dan nakon snažnog potresa koji je razrušio Drač i Thumane u priobalnoj Albaniji i odnio ljudske živote.

Broj mrtvih popeo se na 27, a ozlijeđeno je 650 ljudi, po podacima albanskog ministarstva obrane. Potres magnitude 6,4 stupnjeva, koji je pogodio Albaniju u utorak rano ujutro, imao je epicentar 30 kilometara zapadno od Tirane. Osjetio se u više zemalja, uključujući južnu talijansku regiju Pugliju. Kako javlja EMSC zadnji potres s epicentrom 31 km od Tirane bio je magnitude 3.9 po Richteru.

M3.9 #earthquake (#tërmet) strikes 31 km NW of #Tirana (#Albania) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/M4imyk7T9c