Akrap: Kupovina S400 aviona su priče za srbijansku domaću javnost, nemaju te novce

Gosti večerašnje HRT-ove emisije Otvoreno raspravljali su o tome što posjet predsjednika Emmanuela Macrona donosi Hrvatskoj, je li osigurana francuska potpora za ulazak u šengenski prostor, može li kupnja Rafalea ugroziti strateško partnerstvo s SAD-om, hoće li nam se otvoriti tržište sedmoga gospodarstva svijeta te je li nakon odlaska Angele Merkel Macron najutjecajniji političar u EU.

Ministrica Obuljen Koržinek govoreći o potpisivanju strateškog partnerstva Francuske i Hrvatske rekla je kako je prvi takav sporazum potpisan 2010. godine u okolnostima kad smo bili kandidatkinja za članstvo u EU.



- Taj je sporazum značio veliku podršku, pa i u javnosti promjenu percepcije o odnosima Hrvatske i Francuske. Danas, 11 godina kasnije Hrvatska, država članice EU, prošle godine smo predsjedali EU-om u trenutku najveće krize, potpisuje novi sporazum o strateškom partnerstvu koji smo danas usvojili na Vladi pa je on i javno dostupan. On daje jedan širok presjek tema, ne samo bilateralnih, nego smo se odlučili na stratešku suradnju oko europskih tema - i sigurnosnih i gospodarskih, klimatske promjene, digitalna tranzicija., Zatim tu je unaprjeđenje bilateralnih odnosa u svim područjima - gospodarstvo, sigurnost, vojna suradnja, obrazovanje, kultura itd. Sporazum ima važan dio koji se tiče i naše suradnje u međunarodnim organizacijama. Obje zemlje su posvećene ne samo daljnjem jačanju EU, nego i snažno zagovaramo multilateralizam, međusobna podrška u tim pitanjima.



Na opaske nekih da je to trgovački odnos - mi njima milijarde za Rafale, a mi dobijemo ulazak u Schengen i potporu za eurozonu ministrica je rekla da su međunarodni odnosi trgovina kako ne zna bi li bili jednostavniji ili kompliciraniji.



- Naravno da to nije trgovina, to bi bilo banaliziranje. Puno je u javnosti govoreno o tome na koji je način došlo do odluke o kupnji aviona. Sporazum je puno širi, on otvara mogućnosti i puno angažiranije suradnje u svim drugim područjima. On vrlo jasno pozicionira Hrvatsku i Francusku kao partnerske zemlje koje zajednički žele raditi na stabilnosti i razvijati sigurnosno suradnju u okviru EU i u odnosu na sve izazove koji nas okružuju. Sporazum otvara jedno novo razdoblje i svjedoči o vrlo dobrim odnosima koji su izgrađivani kroz sve ove godine, diplomacijom, angažmanom kroz europske institucije i uspjehom naših gospodarstvenika i francuskim investicijama, rekla je ministrica.

- Pamtimo život iz 1991. godine, određenih pozicija i odluka tadašnje francuske politike. Međutim, ne smijemo zanemariti da su u Francuskoj uvijek postojali političari i intelektualci koji su izrazito zagovarali hrvatske stavove i za vrijeme Domovinskog rata i kasnije. Tranzicija odnosno i službene politike počela se intenzivno događati krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih i mogli smo pratiti na koji se način mijenja taj smjer te je prvim strateškim sporazumom iz 2010. razdoblje nekih dilema o odnosima Hrvatske i Francuske zatvoreno. Danas smo mi partneri za europskim stolom, Francuska je jedna od država koja je priznala važnu ulogu predsjedanja Hrvatske EU-om tijekom ogromne krize gdje smo preuzeli liderstvo, rekla je Obuljen Koržinek.

Bivša ministrica obrane Željka Antunović rekla je o nabavi Rafala kako je potpuno nebitno što o tome misli.



- Smatram da bi se mogli obraniti i bez MIG-ova i bez Rafala ako imamo dovoljno obučenu i motiviranu vojsku. Međutim, ovo je ipak nešto što obilježava hrvatsku politiku kroz dugo razdoblje. Mi smo čudan narod i čudna zemlja, pa vjerojatno onda imamo i malo specifične političare. Da je netko rekao prije 15 godina da nam ne treba ratno zrakoplovstvo i da ćemo to ukinuti mislim da bi se digla revolucija u Hrvatskoj. Danas kad smo kupili 12 borbenih zrakoplova koji su nam nužni jer su postojeći neupotrebljivi čujemo puno glasova protiv toga. Za obrambene sposobnosti Hrvatske jako je bitno da se vodi dugoročno. Francuski znaju kako će usmjeravati svoje zrakoplovstvo sve do 2060. godine, a mi iz mandata u mandat, pa čak i unutar mandata mijenjamo svoje prioritete. Drago mi je da je konačno realizirana nabavka tih aviona, rekla je Antunović te dodala kako je bitno kako ćemo nastaviti upravljati s avionima i kako ćemo iskoristiti u najboljem interesu Hrvatske sporazum o partnerstvu jer ono podrazumijeva dvosmjeran odnos.

Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap rekao je kako ne zna što stoji u ugovori te dodao da će se doznati.



- Mi smo članica EU-a i NATO-a i to je manevarski prostor u kojem trebamo funkcionirati. Ne trebamo mi vezivati naše poslovne aktivnosti, pitanje izvoza u neku državu s određenim poslovnim potezima kao što je ovaj, rekao je Akrap.



Smatra da se Amerikanci neće naljutiti što nismo kupili F16.



- Osobno sam bio sklon nabavi F16 Baracku s obzirom na to da znam kakve su njegove mogućnosti i karakteristike. Prvi natječaj je bio izuzetno transparentan, možda i previše transparentan jer se u svakom trenutku znalo sve. Postoji javna nabava, zna se koliki je proračun koji možemo izdvojiti i koje su karakteristike i to je definirala struka , a ne javnosti. Skupile su se pametne glave u MORH-u i rekle trebamo to i to, te je politika i struka odlučila, rekao je Akrap.



Na pitanje mijenja li se Rafalima ravnotežu snaga na Balkanu odnosno jugoistočnoj Europi, Akrap je rekao kako to povećava naše manevarske i strateške sposobnosti.



- Kad govorite o području Zapadnog Balkana s kojim graničimo tu su primjetne dvije različite strategije. Hrvatska oprema svoje oružane snage ne zato da bi odgovorila na nekoga i ne reagira na naoružavanje neke druge strane. Mi se opremamo da nastavimo tradiciju iz Domovinskog rata, da budemo savjestan, odgovoran i izboljan partner i saveznik, istaknuo je Akrap.



Na činjenicu kako se Srbija, koja je bila svojedobno agresor na Hrvatsku, naoružava i nabavlja oružje sa svih strana, prima donacije od ruzsije, govore i o nabavci sustava S400 te bi onda Rafali bili upitni ili ne bi, Akrap je reko da smo mi članica NATO-a.



- To je prva i temeljna postavka iz koje mi trebamo polaziti. To što Srbija kupuje i reagira na nas, to je njihov problem. Rafale kupujemo za sebe kao odgovorna članica EU-a i NATO-a. To što Srbija govori da će kupiti S400 to su priče za srbijansku domaću javnost. Turska je kupila sustav S400, sustav je vrlo blizak sustavu koji imaju Rusi. Srbija nema tih novaca da plati sustav, a i da ima ne bi dobila niti približnu mogućnost tog sustava, rekao je Akrap te dodao kako su MIG-ovi 29 koje je nabavila Srbija u usporedbi s Rafalima koje mi kupujemo nebo i zemlja u korist Rafala.

Direktor HS produkta Željko Pavlin rekao je kako su ove godine dobili nagradu Zlatnu kunu od HGK za veliko trgovačko društvo u Hrvatskoj, dobili smo Zlatnu bilancu za najbolje prerađivačko društvo u RH, dobili smo zlatni ključ za najvećeg izvoznika u Ameriku u Hrvatskoj.



- U tvornici radi oko 1850 ljudi, ali broj ljudi je staro gledanje na snagu tvornice. Mi smo u ovom trenutku vjerojatno najautomatiziraniji i najrobotiziranija tvornica u Hrvatskoj. Imamo najveći broj robota u proizvodnji od kojih su neki čak i rezultat našeg rata. Ovo će nam biti rekordna godina u našoj povijesti. Naš izvoz u Ameriku bit će oko 700.000 pištolja, a uspjeli smo izvesti u razne zemlje oko 20-ak tisuća pušaka. Ova rekordna godina bit će bolja 20% posto nego lanjska za koje smo dobili ove nagrade. To dovoljno govori o rezultatima, a to nas svrstava među najveće tvornice u našem segmentu na svijetu, rekao je Pavlin.



Dodao je kako u Francusku izvoze puno manje, oko 5000 pištolja te spomenuo kako su bili prije nekoliko godina u finalu javnog natječaja za novu pušku francuske vojske, ali nažalost nisu pobijedili.

