'Ako vam Milanović kaže da je korona karijes, onda zamislite što će misliti ovi koji su došli na Festival slobode'

U prvoj ovosezonskoj emisiji A sada Vlada Hrvatskoga radija gost je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Borba s koronavirusom

"Ovo su bila dva jako dinamična mjeseca. Naš je cilj bio ići na izbore u srpnju kada je bilo epidemiološki bolje. Ja ne pamtim da je Vlada oformljena 18 dana nakon izbora. Stranke, institucije i vlast su tu da osiguraju stabilnost, a poduzetnici biznis. Moram usporediti dvije stvari. Sada imamo puno veći broj zaraženih ali malu smrtnost, nego prije. Kada usporedimo nas i druge mediteranske zemlje mi smo došli na 50 posto turističke sezone. Izvukli smo najbolje što smo mogli. Mjere koje Stožer poduzima je da zaštite građane i ponovno apeliram na građane da budu odgovorni", kazao je Plenković.

Rad Stožera

"Stožer je institucija Vlade RH. Ono je ustrojene temeljem zakona i propisa koje je donio Sabor. Ja sam zadovoljan radom Stožera, mislim da su napravili sjajan posao. Krenulo se propitivati. Ako vam predsjednik republike kaže da je korona karijes onda zamislite što će vam ovi na Festivalu slobode misliti. To je dio iste priče. Ima ljudi koji žele minirati kredibilitet stožera. Kada gledamo globalno, njihov je rad bio jako, jako dobar i sve je rađeno u konzultacijama s Vladom RH. Stojim iza njihovih odluka. Nema zemlje koje nije radila tako. Što se tiče brojeva ja očekujem da ćemo smanjiti te brojeve uz pomoć naših sugrađana, higijene, distance", kazao je.

"Pomagat ćemo ugrožene djelatnosti s 4000 kuna, mikropoduzetnike s 2000 kuna, tu su mjere za skraćeno radno vrijeme. Vlada donosi odluku na vrijeme, šalje poruku sigurnosti. Za proračun smo riješili sve kako treba", kazao je. "Na poduzetnicima je da se bore, a mi ćemo osigurati stabilnost", dodao je.

22 milijarde eura pomoći

"Osobno vodim grupu ministara koja je tu da pripremi naš plan za oporavak. Na nama je sa svim, resorima da naporavimo dobar plan. Očekujem da budemo brži i učinkoviti. Svi su dobili zadaću da se angažiraju", dodao je.

Zakon o obnovi Zagreba

"Kompleksnost obnove Zagreba je komplicirana, država će biti akter koji će pomoći. Ova obnova trajat će dugo. Na užem kabinetu će biti to da prihvatimo sve ono kako bi proces bio efikasniji. Ovaj put gledam slijepo na sadržaj amandmana. Želimo da obnova bude čvrsta, da ako se dogodi neki novi potres, a to je da onda to ostane čvrsto. 98 posto su privatne zgrade", dodao je.

Kandidat za gradonačelnika Zagreba

"Imat ćemo kandidate s velikim ambicijama u svim gradovima. Imamo nekoliko kandidata o kojima ćemo raspravljati. Imamo vremena za to. Znamo da imamo kapacitet i članstvo koje je spremno za utakmicu, pa tako i u Splitu, Osijeku, pa i Rijeci", rekao je premijer.

"Tomislav Ćorić je ozbiljan čovjek, profesor na fakultetu, ministar i ne treba njemu nikakav zaštitnik. Što se tiče korupcije. Prava borba je ona kada DORH, policija, samostalno i neovisno obavlja svoj posao i nitko ih ne ometa. Ta tijela moraju raditi svoj posao. To se u Hrvatskoj radi. Nema nedodirljivih, nema nekoga da će nazvati nekoga i nešto reći", rekao je Plenković.