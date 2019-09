Suđenje Tomaševiću

Ako se opet ne pojavi, župana će na sud dovesti policija

Sudac Slaven Vidmar novu je raspravu htio zakazati već 16. listopada, no Tomaševićev odvjetnik Željko Damjanac kazao je kako su on i njegov branjenik spriječeni poslovnim obvezama cijeli listopad i polovicu studenog. Na to je oštro reagirao sudac, koji je novu raspravu zakazao za 18. studeni u 9 sati.