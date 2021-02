Ako negdje u Europi poželite hrvatsko craft pivo, vino ili ulje – stiže iz našeg dućana

U doba pandemije kada su ugostiteljski lokali više zatvoreni nego što su otvoreni, uz maloprodaju u trgovačkim centrima ili dućanima ostao je praktično samo jedan prodajni kanal.

Internetske su se trgovine od svojih početaka, što je za mnoge značilo tek razmišljanje o takvoj ideji, lanjskog proljeća razvile strelovitom brzinom pružajući ipak olakšanje ponajprije malim, craft ili zanatskim proizvođačima pritisnutim ovom nesretnom situacijom u kojoj su se našli zajedno sa svojim kupcima kojima je odjednom omiljeno pivo ili vino postalo znatno teže dostupno.

Međutim, bilo je i onih koji su cijelu situaciju dočekali spremni, jer su svijest o tome da će se svijet mijenjati na puno načina stekli i ranije. Neke od tih promjena pandemija je doista tek ubrzala. Wine & More vjerojatno je najpotpuniji internetski dućan u nas okrenut ne samo domaćim kupcima, već i stranima. Odnosno, više stranima nego domaćima.

– Shvatili smo da ima zaista velik broj ljudi koji dolaze u Hrvatsku ili kao turisti ili na poslovnim putovanjima, probaju odlične proizvode naših OPG-ova, vinara ili pivara, a onda ih zbog ovih ili onih ograničenja ne mogu ponijeti u svoje zemlje, što onda postaje još gore jer im ti proizvodi postaju još nedostupniji kada se vrate kući, zbog toga što ih tamo doista nemaju gdje kupiti. I tako je nastao Wine & More, ispričao nam je Dario Drmač, jedan od osnivača tvrtke, u njezinim prostorijama u Oreškovićevoj ulici u Zagrebu.

Dućan, ali i portal

Ondje je jedno od skladišta gdje se čuvaju proizvodi koji se nude u sklopu online trgovine Wine & More. Osim u Hrvatskoj, još su dva skladišta smještena u Njemačkoj, te u Napa Valleyju u Kaliforniji, a treće se uskoro otvara u Švedskoj. Zbog toga ćete primjerice u New Yorku, Hamburgu ili Stockholmu moći lako i jednostavno naručiti svoje omiljeno istarsko maslinovo ulje ili vino s Pelješca.

Tako Wine & More zapravo jedna objedinjena trgovina s logičnim ciljem da omogući potpunu i brzu uslugu svojim korisnicima. Drmač i suosnivači tvrtke Ivan Kovačević i Dubravko Vancaš stekli su ekstenzivno iskustvo radeći u drugim tvrtkama na poslovima gdje su naučili sve ono što sad primjenjuju u projektu Wine & More i drugima. Drmač je 15 godina radio kao marketinški stručnjak u tvrtkama poput Unex Grupe, Addiko Banke ili agencije Bruketa&Žinić&Grey gdje se upoznao s Kovačevićem.

On je, pak, stručan u digitalnom marketingu kojim se bavi više od 20 godina, a posebno područje njegova interesa je content marketing i eCommerce. Formirao je i vodio i digitalni odjel Agrokora, kao i marketinške agencije Bruketa&Žinić&Grey. Vancaš ima 20 godina iskustva u prodaji i distribuciji alkoholnih pića, a ima zasluga i u prodaji i pozicioniranju poznatih vinskih brendova Josić, Kozlović i Adžić kao i craft piva Zeppelin.

Međutim, kada otvorite stranicu Wine & More, primjećuje se određena razlika.

– Procijenili smo kako bismo sa standardnim internetskim dućanom napravili prosječan doseg. Shvatili smo da bi Wine & More trebao podjednako biti portal kao i internetski dućan, pa smo dodali sadržaj koji čine priče o vinima i vinskoj kulturi, craft pivima i maslinovim uljima koja također možete naći u ponudi na ovoj adresi, ispričao nam je Vancaš.

Priče koje tamo možete pročitati sastavljala su neka poznata imena u toj branši, poput Nenada Trifunovića koji drži poznati vinski blog Dnevnik vinopije. No, Wine & More ide još jedan korak dalje.

- Problem koji smo uočili opisali smo, oni koji u Hrvatsku dođu na odmor ili iz nekog drugog razloga na kratkotrajan boravak, nađu se u situaciji da ono što im se svidi ne mogu ponijeti. Vjerojatno i sami želite s lica mjesta ponijeti ono što vam se sviđa, jer kada s tog mjesta odete, moguće je da ćete zaboraviti gdje ste i što probali. Zato smo osmislili Craft Technology, software za vinare, pivare, maslinare i ostale male proizvođače kojima se to riješava. Vinaru se ponudi da putem našeg softvera omogući gostu da naruči i plati proizvod koji će gostu biti dostavljen na kućni prag, bilo gdje u Europi ili Americi. Uz to nudimo i program lojalnosti, vinski klub i fiskalnu kasu. Gost putem aplikacije ili websopa može naručiti sve što je u ponudi i ne samo to, već možda i dosta drugih stvari koje su raspoložive u našim distribucijskim centrima partnera bilo gdje u svijetu. Dakle, ne sve što se nudi kroz webshop jer moramo biti sigurni da će kupac i dobiti to što želi, što je naručio. Ne nudimo ono za što nismo sigurni da i možemo isporučiti, objasnio nam je Ivan Kovačević.

Već u prvom kontaktu sa stranicom Wine & More uočit ćete da je naglašeno kako se ovdje nude ponajprije proizvodi malih proizvođača. Proizvodi iz susjednih zemalja Tako se ovdje nalaze doista cijenjeni brendovi ne samo iz Hrvatske, već i iz susjednih zemalja. Tu su primjerice Adžić, Josić, Kozlović, Bolfan, Coronica, ali i, primjerice, Ahearne, no onda je tu i niz etiketa iz BiH, Srbije, Slovenije, ali i Austrije, Italije, pa i Portugala, sve ono što je dobavljivo i dostupno.

U zadnje vrijeme pozornost nam je zaokupilo vino koje se točilo na inauguraciji novog američkog predsjednika Joea Bidena, dingač Benmosche, o kojem ovdje možete dobiti dovoljno informacija. Kao i o svakom drugom vinu, a kraj svakoga je cijena istaknuta u eurima. Od piva tu je niz domaćih neovisnih pivovara, nema industrije.

Mlinarica, Primarius, Zmajska, Zeppelin, Varionica i brojne druge etikete čija piva ovdje možete nabaviti. Posebno nam se vrijednom čini ponuda maslinovih ulja u kojoj su Kabola, Meneghetti, Salvela i drugi predstavnici našeg višestruko nagrađivanog maslinarstva. Ponovno je sve popraćeno s više nego dovoljno informacija, ali i nizom mogućnosti plaćanja, praktično svakom koja je raspoloživa u nas. Ovakva kontekstualizacija sadržaja u odnosu na ponuđene proizvode, gdje se priče ne odnose samo na konkretan artikl, nego je riječ o svojevrsnom vodiču kroz kulturu uživanja u vinu, pivu i maslinovu ulju te je obuhvaća široka lepeza tema čak i s ponešto debunkiranja, dala je svoj rezultat.

Očito i zbog pandemije, no možda i zbog činjenice da je 70 posto kupaca na Wine & More konzumiralo i sadržaj, ovaj je portal odnosno webshop lani ostvario 230 posto rasta prihoda u odnosu na 2019,. godinu.

– Zadovoljni smo, no još treba vremena da se vrati ono što smo sami uložili u ovaj projekt. Uspjeli smo dobiti i nešto sredstava iz Europske unije, no to je tek jedan dio svega što smo do sada uložili. Ali idemo i dalje, u nove projekte, jer znamo da će se tržište i dalje mijenjati, ne samo zbog pandemije – kaže Dario Drmač.

Jedan od tih novih projekata je Tipsy. Ta je web usluga zapravo klasična dostava hrane i pića. No ni to ne bi bilo ništa novo da nije opt posrijedi veći zaokret. Dakle, u ponudama koje ćete pronaći na servisima poput Wolta, Glova, BoltFooda ili Pauze, pronaći ćete niz gotovih jela s nešto pića gdje i možete kombinirati više obroka te tako oblikovati neki ručak za više osoba. No, na Tipsyju ćete moći doskočiti klasičnom problemu svakog obiteljskog ili bilo kakvog drugog druženja, a to je zadovoljenje ukusa svakog gosta.

Netko voli vino, netko pivo, netko džin ili neko drugo žestoko piće, za to treba i leda, kakva grickalica, a ako je doista kakvo slavlje u pitanju, onda je najbolje da to budu kakvi brzi zalogaji poput plata ili snackova. To je Tipsy, s ovom uslugom ne trošite vrijeme na odlazak u šoping centar, naručivanje ili pripremanje većih količina roštilja, primjerice.

Zato i nije moguće naručiti ispod cijene od 300 kuna. Distribucija je ovdje očit logistički problem, jer do kupca sve mora stići svježe. Svoja iskustva iz logistike primijenili smo ovdje, pa dostavljač kreće s robom koju može pokupiti iz našeg skladišta, a onda ide kod kooperanata od kojih stiže gotova hrana. Poanta je da se ništa ne mora naručivati dan ranije, nego je sve dobavljivo isti dan, ali ipak s intervalima, naručite li iza 22 sati, primjerice, ta će se narudžba izvršiti sljedeći dan.

I to je zbog epidemioloških razloga i ograničenja. Ni benzinske postaje ne prodaju alkohol nakon tog vremena, pa tako ne dostavljamo ni mi. Sve prije dobit ćete upravo u vrijeme da vas sve dočeka kod kuće kad se vratite s posla i trebate dočekati prijatelje na zajedničkom opuštanju u ovom ‘novom normalnom’.

Ova je usluga napravljena baš za ovo vrijeme, no nadamo se da ćemo ponudu širiti i postati svojevrsna ‘tulumska’ dostava, kaže Dario Drmač. Utakmica, rođendan, ‘majmunovo’, za sve to opskrbiti se možete ovdje, na Tipsyju.

Mali, kvalitetni proizvođači

Wine & More i Tipsy nisu jedino što rade Dario, Ivan i ekipa. U portfelj kojemu je, vjerujemo da ste do sada shvatili, cilj rješavanje osnovnog problema svakog malog proizvođača, a to je distribucija proizvoda najzainteresiranijem kupcu, spada još i Brave Wines, portal za vinske entuzijaste u vječitoj potrazi za vinom s područja Balkana koje još nisu probali.

Zatim je tu Croatian.Wine, portal za vinarije gdje se na jednom mjestu dobivaju najvažnije informacije o domaćim etiketama. Pa je tu nešto za što su mnogi već čuli, a to je Mali dućan, gdje se nude proizvodi OPG-ova u fino uređenoj internetskoj trgovini. Za opisane internetske dućane i aplikacije razvijena je i tehnologija, Craft Technology, gdje kao proizvođač možete s jednog mjesta imati izravnu kontrolu narudžbi bilo da su one napravljene na stranici Wine & More ili u vlastitoj kušaonici.

Znači, danas se mali proizvođači, vinari, maslinari ili male neovisne pivovare već u domaćoj distribuciji susreću s problemima, bilo da se radi o uvjetima koji se često postavljaju s obzirom na količinu, bilo da se radi o broju prodajnih mjesta koja su im uopće otvorena. Kada je o izvozu riječ, problem je i veći, jer teško će netko prihvatiti narudžbu ako troškovi dostave nadmašuju ostvareni profit. Dečki iz Brze distribucije, kako se zove tvrtka koja je u suvlasništvu svih ovih kanala, rješavaju to svojim platformama. Izvoz sada više nije nedostupan bilo kojem proizvođaču koji ima dovoljno kvalitete da bude zastupljen.

– Mi se bavimo isključivo malim proizvođačima koji mogu ponuditi visokokvalitetan proizvod, jer smo usmjereni prema zajednicama, entuzijastima, onima koji takav proizvod cijene. Motivacije su različite, lojalnost domaćem proizvodu ili nekoj etiketi koja je konkretnom korisniku nedostupna. I pri tome se može kombinirati više vrsta proizvoda u istoj narudžbi. To je za malog proizvođača puno povoljnije nego slanje velike količine svojeg proizvoda za koji nije siguran da će se i prodati. Ovako je u to siguran jer su kod nas kupnje ciljane. Još želimo pronaći snažnijeg partnera za distribuciju koji bi pokrio i više zemalja i više točaka pa da svi ti proizvodi postanu i dostupniji, tako da se mi onda možemo baviti razvojem platforme i pronalaženjem novih, dovoljno kvalitetnih proizvoda da ih možemo nuditi, govori Drmač.

Već je jedan korak napravljen u tom smjeru, svi proizvodi Brze distribucije objedinjeni su u Grape Group koja postaje jedinstveno rješenje za cijelu lepezu zanatskih proizvoda. Nišna prodaja na ovakav način nije još nuđena u nas, pogotovo ne ovako tehnološki napredna, sposobna doseći svakog entuzijasta koji u proizvodu uživa, a ne da ga tek konzumira. Kvalitetna prezentacija, kontekstualizirani sadržaj, brza i laka kupovina te efikasna distribucija nešto je što će vam teško ponuditi konvencionalni distributeri koji u pravilu ne idu dalje od kataloga u PDF formatu i to je maksimalan doseg u pokušajima izravne kupnje. Ovdje je tehnologija koja kupcu omogućuje najbolje iskustvo ono što je zapravo proizvod.

