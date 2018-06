'8490 novih ratnih invalida nije kraj, to je vrh sante leda'

Nakon što je Večernji list jučer objavio informaciju da je u prvih pet mjeseci od donošenja Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, koji je stupio na snagu potkraj prosinca, za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, zaključno s 31. svibnja 2018., u nadležnim uredima državne uprave zaprimljeno ukupno 8490 zahtjeva, za komentar smo zamolili dvoje bivših ministara branitelja.

Pogubne lažne nade

– To je logična posljedica novog Zakona koji je donijela parlamentarna većina, od Milorada Pupovca do Tomislava Sauche – prva je reakcija Jadranke Kosor, negdašnje hrvatske premijerke. Pita li se nju, novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja nije se ni trebao pisati.

– Onaj zakon koji je donijela HDZ-ova Vlada 2005. bio je dobar zakon u okvirima mogućeg, trebalo ga je prilagoditi nekim novim okolnostima, ali za posebno velikim zahvatima potrebe nije bilo. Upravo tada zatvoreni su i rokovi za utvrđivanje statusa HRVI, a to je bilo 10 godina nakon završetka rata. Danas mislim da će ponovno otvaranje tih rokova prije svega stvoriti nove probleme oko priznanja invalidnosti braniteljima koji će podnosili te zahtjeve i mislim da je ovo tek početak, da to nije konačna brojka i da će to izazvati nove rasprave o legalnosti odnosno nelegalnosti postupka jer će na tome morati raditi liječnička povjerenstva. Kao laik usuđujem se reći da je jako teško 23 godine nakon završetka rata konstatirati je li neka bolest posljedica sudjelovanja u ratu ili nije i to će izazvati dodatne dvojbe, ali ono što je meni najvažnije, mislim da će to izazvati dodatni animozitet prema braniteljima, i to mi se čini kao najvažnija politička posljedica novoga zakona – upozorava Jadranka Kosor, dodajući kako umirovljeni branitelji ni dosad nisu dočekivani s razumijevanjem zbog viših mirovina u odnosu na “obične” umirovljenike.

– Stvarati velika očekivanja i lažne nade kod braniteljske populacije može biti pogubno, a ono što će ovaj zakon u budućnosti sigurno generirati novim vladama jesu nova i veća izdvajanja iz državnog proračuna – zaključila je gospođa Kosor.

A podzakonski akti?

– Ova brojka o 8490 zahtjeva samo je vrh sante leda – nedvosmislen je i bivši ministar branitelja Predrag Matić, dodajući kako se tako velik broj zahtjeva mogao očekivati. Pitamo ga kako tumači činjenicu da dosad ni jedan branitelj nije izišao pred liječničku komisiju.

– Naravno da HDZ manipulira braniteljima, što sam ja uvijek govorio. Oni su braniteljima dali pusta prava u teoriji, ali su im onda zakomplicirali i otežali ostvarivanje tih prava. Medved uopće nije donio podzakonske akte iako je zakon donesen prije pola godine. Ovo je tek predvorje ulaza u pakao jer 1. siječnja 2019. to pravo stječu pripadnici HVO-a. Oni će, svi do jednoga, prijeći na hrvatski proračun pa dogodine možemo očekivati 25-30 tisuća novih zahtjeva – upozorio je na mogući stampedo Fred Matić.

Fred Matić Ministar Medved rekao je da će svih 80 tisuća nezaposlenih branitelja dobiti sredstva, ali nije rekao da ako imaš neki truljavi Renault 4, ako imaš barku, ako ti je baba ostavila komad zemlje u Lici..., onda na to nemaš pravo. To je ministar prešutio, kao i sve ostalo, a u javnosti se stječe dojam da braniteljima ne fali ni ptičjeg mlijeka. Zbog HDZ-a, od najomiljenije postali smo najomraženija populacija.