64-godišnjak uznemiravao djevojčicu: 'Nešto su ti grudi nadigle tu majicu. Jesu li lijepe?'

"Ćao Nato. Gledam tvoje fotke. Divna si malecka" početak je to razgovora s kojim je pedofil Slavoljub M htio stupiti u kontakt s 13-godišnjom djevojčicom.

Djevojčica mu je odgovarala vrlo službeno, a srećom objavila je screenshot poruka koje je objavila u FB grupi "Borba protiv pedofilije", a zahvaljujući tim porukama policajci su priveli osobu za koju sumnjaju da se skrivala iza tih uznemirujućih poruka.

"Nešto su ti grudi nadigle tu majicu. Jesu li lijepe?", nastavlja slati poruke Slavoljub M. Djevojčica mu na to odgovara kako ju ni mama ne pita takva pitanja, no on je i dalje bio uporan: "Volim lijepe stvari. Pusti mamu, daj da ih vidim...".

Nagovarao je djevojčicu da se skine i da mu pošalje svoje gole fotografije, srećom 13-godišnjakinja je prepoznala opasnost na vrijeme te ga je upitala nije li on malo star da ju pita takvo nešto, no on joj na to odgovara kako nema veze nastavljajući inzistirati na tome da mu djevojčica pošalje svoje gole slike obećavajući kako joj majka nikad za to neće doznati, prenosi Blic.

Kako ga je 13-godišnjakinja uporno odbijala, muškarac ju je pitao želi li da on prvi pošalje svoje gole slike i unatoč tome što mu djevojčica nije ništa odgovorila poslao joj je slike svojeg spolovila, njega kako joj šalje poljubac, kako se drži za nos te nastavio sa svojim uznemirujućim porukama.

Kao što je već na početku teksta spomenuto pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u suradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhitili su 64-godišnjeg Slavoljuba M. iz Zemuna zbog sumnje kako je upravo on slao poruke 13-godišnjoj djevojčici.

- Sumnja se da je on s profila na jednoj društvenoj mreži slao neprimjerene poruke maloljetnim osobama i tražio da mu pošalju svoje fotografije na kojima su obnažene - izvijestili su iz MUP-a.

