25. rođendan SOS Dječjeg sela Lekenik

Zadnju subotu u rujnu djeca, SOS mame, djelatnici, dragi gosti i prijatelji proveli su u velikom slavlju 25. rođendana SOS Dječjeg sela Lekenik.

Tim je povodom malo turopoljsko selo Lekenik postalo poprište dobre zabave, a SOS Društveni centar Hermann Gmeiner i ovoga je puta ugostilo brojne glazbenike, umjetnike i ljude velikog srca.

Već u ranim jutarnjim satima prve su goste u SOS Dječjem selu Lekenik dočekale Lekeničke mažoretkinje koje su ih, svojim impresivnim nastupom, ispratile u Društveni centar, gdje ih je dočekala pjesma KUD-a Peščenica.

Na samom početku svečanog programa okupljene je goste pozdravio domaćin Mario Čović, direktor SOS Dječjeg sela Lekenik, dok je rizničarka Predsjedništva udruge, dr.sc. Lea Sokolića zaželjela svima dobru zabavu i još puno uspješnih godina. Rođendanske čestitke uputili su i uvaženi gosti: načelnik Općine Lekenik Ivica Perović, te pročelnica Sisačko moslavačke županije, gospođa Blaženka Karakaš.

Za glazbeni dio programa bili su zaduženi mali violinisti koji su nastupali pod voditeljskom palicom profesora Budaka, dok su mali glumci iz dramske skupine 'Malo kazalište bajki' sve okupljene oduševili originalnim recitalima. Kratkim filmom pod nazivom '25 godina bezbrižnog djetinjstva', kroz dječje je oči prikazan način života i odrastanja u SOS Dječjem selu Lekenik.

Foto: Promo Uručenje donacije

Kraj svečanog programa obilježila je pjevačica Antonija Šola, te velika i dugogodišnja suradnja između tvrtke INA i Udruge SOS Dječje selo Hrvatska. Tim je povodom direktor Rafinerije Sisak, gospodin Damir Butković, nacionalnoj direktorici Udruge, gospođi Višnji Tuškan-Krupić uručio ček ovogodišnje donacije koja je namijenjena za investicijsko održavanje SOS kuća.

'Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što danas mogu uručiti ovu donaciju SOS Dječjem selu Hrvatska i tako nastaviti prijateljsku suradnju koja traje gotovo cijelo desetljeće. Partnerstvo sa SOS Dječjim selom od velike nam je važnosti jer na ovaj način pružamo potporu djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i trudimo se, što je više moguće, uljepšati im svakodnevnicu', izjavio je gospodin Butković.

'Vrijednost našeg partnerstva s tvrtkom INA iz godine u godinu raste. Sretni smo što imamo ovakve prijatelje koji nas prate svakodnevno, te vjerno podržavaju u stvaranju obitelji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Od srca im zahvaljujemo na ovogodišnjoj donaciji, kojom će udobnost življenja u našim SOS kućama porasti na višu razinu', rekla je nacionalna direktorica SOS Dječjeg sela Hrvatska, gospođa Višnja Tuškan-Krupić.

Nakon svečanog programa uslijedio je ukusan ručak spravljen od namirnica osiguranih od strane partnera iz trgovačkog lanca Lidl, te tvrtke Gavrilović.

Slavlje se nastavilo na otvorenom gdje su za dobru zabavu bili zaduženi prijatelji, umjetnici Cest is d'best festivala. Tako su djeca uživala u mađioničarskim trikovima, nastupu glumaca koji pjevaju, nasmijala se klaunu, divila se impresivnim trikovima uličnog performera, guštala u ukusnim fritulama i svom snagom lupala rođendansku Pinjatu.

Foto: Promo Nacionalna direktorica Višnja Tuškan Krupić i direktor SOS DS Lekenik Mario Čović

Kako bi svaki trenutak bio zabilježen fotografijom pobrinula se tvrtka Cewe, koja je osigurala profesionalnog fotografa. Osim što je zabilježio svaki važan trenutak proslave, fotograf je održao i fotografsku radionicu za sve male, buduće fotografe. Učio ih je kako pravilnom kadru i svjetlosti kod fotografiranja, a svi prisutni imali su priliku izraditi fotografiju za uspomenu na Cewe- aparatu za trenutni ispit fotografija.

No, to nije sve. Naravno, kakav bi to rođendan bio bez rođendanske torte i velikog broja ukusnih kolačića koje je, posebno za ovu priliku, donirala tvrtka Dr.Oetker. Slatkiša nije nedostajalo ni u obliku sladoleda za koji se pobrinuo 'glavom i bradom' Ledo medo, a ukusnim sladoledima okupljenu su djecu počastili prijatelji iz tvrtke Ledo.

Oni najizdržljiviji, kojima je još ostalo energije, nakon zabavnog programa zadnje atome snage potrošili su na sportskim igrama. Druženje je potrajalo do poslijepodnevnih sati, a Lekenik je zabilježio još jednu rođendansku proslavu za pamćenje.