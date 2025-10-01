Naši Portali
KRIPTOVALUTA

2025: Godina kada digitalni novac postaje mainstream

01.10.2025.
u 11:51

BITmarkets poziva javnost na kripto konferenciju u Hrvatskoj, slaveći ključne prekretnice

S Bitcoinom koji je dosegnuo novi povijesni maksimum iznad 124.000 USD, više od 160 milijardi USD uloženih u američke Bitcoin i Ethereum ETF-ove te novim zakonodavstvom i u SAD-u i u Europi, 2025. godina pokazuje se kao prijelomna za digitalni novac. Globalni uspjeh Bitcoin i Ethereum ETF-ova te donošenje specifičnih kripto zakona poput GENIUS Act-a mijenjaju način na koji se digitalna imovina koristi i doživljava—premještajući kripto iz sfere špekulacija u priznati dio mainstream financija.

U Europi uredba MiCA postupno stupa na snagu, uspostavljajući jedinstvena pravila u cijeloj EU. U Hrvatskoj će pružatelji usluga vezanih uz kriptoimovinu morati zadovoljiti te standarde tijekom 2026., ali transformacija je već započela. Ovaj globalni zaokret doseže i Srednju i Istočnu Europu, gdje interes za kripto stabilno raste, osobito među poduzećima koja traže moderna financijska rješenja.
 

Crypto Conference - Povezivanje globalnih trendova s lokalnim prilikama

Kako bi podržao rastući interes za digitalnu imovinu u regiji, međunarodna kripto burza BITmarkets organizira Digital Assets and Crypto Conference 11. listopada 2025. u hotelu Kempinski Hotel Adriatic u Savudriji. Događaj je otvoren za javnost, a posebno je osmišljen za poduzetnike, investitore i sve koji su znatiželjni oko potencijala kriptovaluta u današnjem svijetu.

Osigurajte svoje mjesto – prijava za konferenciju

„Kripto svijet se brzo razvija—ali ovaj put razgovor nije namijenjen samo tehnološkim stručnjacima ili velikim investitorima“, izjavio je Peter Sumer, CEO BITmarketsa. „Kako regulativa postaje jasnija, a tehnologija dostupnija, sada je pravo vrijeme da ljudima pokažemo kako im digitalna imovina može koristiti, bez obzira na njihovu pozadinu.“

Konferencija ujedno predstavlja i veliku prekretnicu za BITmarkets u Hrvatskoj: službeno priznanje od strane HANFA-e, nacionalnog financijskog regulatora, kao notificiranog pružatelja usluga povezanih s digitalnom imovinom.
 

Program za učenje, raspravu i umrežavanje

Večernji program uključivat će predavanja o kriptovalutama, posebice o njihovoj primjeni u poslovanju, koja će održati govornici poput Petera Sumera, Dimitrisa Karoukisa te istaknutog hrvatskog pravnog stručnjaka. Sudionici će imati priliku sudjelovati u okruglim stolovima, interaktivnim Q&A sesijama te u individualnim razgovorima s govornicima i članovima tima.

Za kraj večeri svi će gosti biti pozvani na buffet večeru i networking u Golf Club Adriatic, gdje će u opuštenoj atmosferi moći upoznati govornike, investitore i ostale sudionike.

Osigurajte svoje mjesto – prijava za konferenciju

UAB BITmarkets potpuno je ovlašten pružati usluge s virtualnom imovinom u Republici Hrvatskoj, u skladu s nacionalnim i europskim regulatornim zahtjevima. Notifikacija od strane Hanfe daje UAB BITmarkets pravo da nudi kripto-usluge u Hrvatskoj na prekograničnoj osnovi: (Popis notificiranih pružatelja usluga virtualne imovine: https://www.hanfa.hr/registri/virtualne-valute/popis-notificiranih-pruzatelja-usluga-virtualne-imovine/)

Kontakt:
support@bitmarkets.eu

Usluge spot trgovanja pruža vam UAB BITmarkets, ovlaštena mjenjačnica virtualnih valuta i operator skrbničkog novčanika za virtualne valute u Litvi, koja posluje pod registracijskim brojem 306062346, pod nadzorom Službe za istraživanje financijskog kriminaliteta, a djeluje pod zaštitnim znakom BITmarkets.

Cijenimo povjerenje koje se ukazuje brendu BITmarkets. Molimo budite oprezni s lažnim web stranicama, komunikacijama ili društvenim mrežama koje se predstavljaju kao BITmarkets ili koriste sličan vizualni identitet (poput našeg imena ili logotipa). Uvijek provjerite URL i koristite isključivo naše službene kanale. BITmarkets nikada neće tražiti osjetljive informacije putem neslužbenih ili neželjenih poruka.

Kriptoimovina nije regulirana, decentralizirana je i izrazito volatilna te nosi značajne rizike, a investitori mogu izgubiti cjelokupni uloženi kapital. Prošla kretanja nisu jamstvo budućih rezultata.

