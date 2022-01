Zuckerberg sprema pohod na EU: Za izgradnju Metaverzuma zapošljava 10.000 ljudi

Kao matična krovna kompanija Facebooka, Meta se oslanja na rad na daljinu u cijeloj Europi, kako bi regrutirala nove suradnike u grupi zemalja Europske unije kao i u Velikoj Britaniji.

Kompanija je javila da će najveći broj novozaposlenih u idućih nekoliko godina, koji će sudjelovati u izgradnji mreže Metaverzuma, raditi na daljinu iz osam zemalja Europe. Meta se nada da će tako proširiti tim svojih talenata izvan tradicionalnih sjedišta kao što su Velika Britanija i Irska, piše DW.

“Sada mislimo da moramo potražiti suradnike u cijeloj Europi”, rekla je glasnogovornica kompanije Kelley Cousins. "Talenat je tamo vani. Hoćemo crpiti taj talent."

Najvjerojatnije će ovaj potez američke kompanije povećati pritisak na europske tvrtke da stvore vlastite smjernice za hibridni rad i rad na daljinu za talente iz područja visokih tehnologija. Ankete pokazuju da suradnici podržavaju fleksibilna pravila rada. Ali tvrtke tek postupno uvode pravila koja će važiti i poslije pandemije. „Privlačenje talenata je jedna stvar. A druga je zadržavanje talenata”, kaže Iwo Szapar. Njegovo sjedište je u Varšavi i on zagovara rad na daljinu. „Facebook traži ljude dok oni još uvijek traže nešto novo”.

Tržište talenata

Kompanija Meta je najavila da će za svoj projekt Metaverzum zaposliti 10.000 ljudi u Europi. Potražnja za tom vrstom stručnjaka je posljednjih nekoliko godina iznad ponude. Samo u Njemačkoj je krajem 2021. nedostajalo 96.000 stručnjaka iz te branše – radi se o softverskim inženjerima, produkcijskim menadžerima i administratorima informacijske tehnologije. Prema aktualnim anketama dvije trećine kompanija očekuju da će se manjak stručnjaka povećavati.

Pandemija je dodatno učinila svijet rada složenijim. Poslije skoro dvije godine rada od kuće, suradnici mnogih poduzeća su prema anketama uglavnom zagovornici fleksibilnog odnosa pri ponovnom otvaranju ureda. Povećanje troškova stanovanja u velikim tehnološkim centrima kao što su Dublin, Pariz ili Berlin, za talentirane stručnjake je smanjilo atraktivnost preseljenja u te centre, a relativno male udaljenosti u Europi čine prekogranični rad izvodljivom opcijom.

Već je ustaljeno mišljenje da se rad na daljinu dokazao tijekom pandemije, suradnici su pokazali da mogu biti produktivni i kada rade kod kuće, a one tvrtke koje to ne prihvaćaju imat će problem s konkurencijom.

„Fleksibilni rad je nezamjenjiv"

U oglasima za nova radna mjesta, rad na daljinu se nešto češće spominje, ali je ostao iznimka. Prema podacima kompanije Greenhouse koja ima virtualnu platformu za oglase iz branše, samo 5 posto oglasa sadrže ponudu rada na daljinu, ali ih je prije pandemije bilo puno manje – svega 1,5 posto. I dalje većina tvrtki smatra da je rad na daljinu pandemijsko rješenje i prema anketama tri četvrtine njih žele ga reducirati ili ukinuti nakon pandemije.

Takozvane hibridne smjernice su puno prisutnije. Poduzeća prema tim mješovitim pravilima žele uvesti točno određen broj dana rada izvan tvrtke, a neke tvrtke su odredile točno određena razdoblja za rad izvan zemlje. Szapar, koji je vlasnik virtualne platforme za rad na daljinu i koji organizira virtualne seminare, kaže da rad izvan ureda odgovara najtraženijim stručnjacima kao što su inženjeri softwarea. On dodaje da su male tvrtke i start-upovi pokazali veću fleksibilnost.

Njemačka software-kompanija SAP ima jednu od najfleksibilnijih politika radnog vremena. Prošlog ljeta su 100.000 njezinih suradnika imali mogućnost birati odakle će raditi. Suradnici ove tvrtke su i prije pandemije prosječno radili 2,5 dana od kuće. Prema anketi koju su proveli u tvrtci, 16 posto suradnika bi rado prešlo na potpuni rad od kuće.

Veće tvrtke još uvijek prilagođavaju svoju politiku. Za razliku od američkih poduzeća, njemačka poduzeća često moraju o svemu se dogovoriti s predstavnicima radnika. Šef Greenhousea za europsko, bliskoistočno i afričko područje, Colm O'Cuinneain kaže da se za razliku od sličnih poduzeća u Americi europska poduzeća često suočavaju sa zastrašujućim nizom propisa: “Rukovodstvo tvrtke može reći – u redu, može se raditi s bilo kojeg mjesta. Ali stvarnost je kod europskih tvrtki složenija, s obzirom na to da u svakoj zemlji važe drukčiji zakoni na području rada, drugačije se obračunavaju plaće i porezi."

Rad na daljinu na prvom mjestu

Najveći broj suradnika kompanije Meta smješten je u Velikoj Britaniji i Irskoj, ali postoji i mreža predstavništava u kontinentalnoj Europi. Ukupna regija u koji ulaze Europa, Bliski istok i Afrika obuhvaća i zonu od osam zemalja u kojima suradnici mogu raditi na daljinu: Francuska, Njemačka Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Velika Britanija. Kelley Cousins kaže da suradnici, čija uloga u kompaniji to dozvoljava, mogu se odlučiti za rad na daljinu: „Možda su radili u Irskoj, a žele raditi iz Španjolske ili Njemačke. To je opcija koja je na raspolaganju.” Meta će plaćati suradnike po tarifi koja je uobičajena na mjestu stanovanja.

Rast kompanije u Europi planira se u osjetljivom razdoblju. Europska unija priprema nove, striktnije propise za kompanije iz ovog područja. Pod povećalom Bruxellesa su svakako Facebook i Instagram, obje mreže pripadaju kompaniji Meta.

Pandemija s novim valom ionako drži suradnike brojnih poduzeća kod kuće, pa pored tehnološkog giganta Meta, rad na daljinu trenutno prakticiraju i mnoge druge tvrtke.