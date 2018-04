Zuckerberg: Uklonili smo desetke tisuća profila koji su širili lažne vijesti

U američkoj prijestolnici počelo je saslušanje šefa Facebooka Marka Zuckerberga. Njegovo svjedočanstvo prati se u cijelom svijetu nakon što je izbio skandal tvrtke Cambridge Analytica s iskorištavanjem privatnih informacija korisnika Facebooka u svrhe političkih kampanja i marketinških agencija.

Pratite tijek saslušanja:

21.44 - Senator Graham: Tko su vam glavni konkurentni? Ima li u privatnom sektoru alternative Facebooku? Ne mislite da imate monopol? Biste li i sami postavili neku regulativu koju morate slijediti?

Zuckerberg: Google, Apple, Amazon..., ali to je samo u tehnološkom dijelu, ima i drugih kategorija... Sigurno mi se ne čini da imamo monopol. Nisam ja protiv regulative, mogu vam javiti što sve namjeravamo napraviti.

21.38 - Senator Leahy: Jeste li vi ili bilo tko u Facebooku bili intervjuirani od strane specijalnog istražitelja Roberta Muellera?

Zuckerberg: Ja nisam bio, ali mislim da neki ljudi u Facebooku jesu, radimo s uredom specijalnog istražitelja.

21.34 Senator Wicker: Je li istina da arhivirate pozive i poruke na Facebooku? Možete li pratiti internet aktivnosti korisnika čak i nakon što ugase Facebook aplikaciju?

Zuckerberg: Imamo aplikaciju koja se zove Messenger, ta aplikacija nudi mogućnosti da sinkronizira da kroz jednu aplikaciju možete koristiti i naše poruke i SMS poruke. Za drugi dio moram konzultirati svoj tim. Znam da koristimo cookije, ali ne znam što to sve uključuje.

21.25: Senatorica Cantwell: Jesu li u aktivnostima Cambridge Analytice za vrijeme američkih predsjedničkih izbora 2016. godine bili uključeni i zaposlenici Facebooka?

Zuckerberg: Ne mogu točno odgovoriti, mogu provjeriti sa svojim timom.

21.20 - Senator Hatch: Nemam problema s tim da zarađujete na druge načine jer besplatno nudite uloge, ali morate biti transparentni. Kako ćete održavati svoj biznis bez da naplaćujete uslugu korisnicima?

Zuckerberg: Naša misija je da dio Facebooka uvijek bude besplatan. Zarađujemo od oglasa.

21.15: Senatorica Feinstein: Što Facebook čini da spriječi miješanje u američke izbore? Zašto 2015. godine niste banirali Cambridge Analyticu?

Zuckerberg: To mi je jedna od najvažnijih misija za 2018. godinu. Ne samo da slijede važni izbori u Americi, nego ima važnih izbora po cijelom svijetu. Već smo plasirali nove alate umjetne inteligencije koji su nam pomogli da uklonimo desetke tisuća sumnjivih računa koji su mogli napraviti nepravilnosti. Cambridge Analytica nije zapravo u to vrijeme bila naš oglašivač pa nije bilo ni mogućnosti za baniranje u to vrijeme.

21.10: Senator Thune: Kako se vaša današnja isprika razlikuje od ostalih koje je Facebook izdao prošlih godina:

Zuckerberg: Pokušavamo ne napraviti iste greške. Prolazimo kroz širu filozofsku promjenu naše kompanije. Prvih 10 godina smo nastojali čim više proširiti naše alate. Danas više gledamo da nije dovoljno kreirati alate, nego ih i odgovorno održavati. Brinuti da se ti alati koriste pravilno i odgovorno. Vjerujem da ćemo u sljedećim godinama ostvariti velike promjene. Do kraja godine planiramo 20.000 zaposlenika usmjeriti na brigu o sigurnosti. Također, jako se fokusiramo na rješavanje problema govora mržnje. Vjerujem da će se u sljedećih 5-10 godina riješiti softverski alati koji će to rješavati u realnom vremenu. Danas to još nije moguće.

21.05: Pitanje senatora Billa Nelsona: Je li istina da ćete natjerati korisnike da plaćaju Facebook da ne budu targetirani oglasima:

Odgovor Zuckerberga: Točno je da bismo to mogli napraviti, ali ne nudimo danas tu opciju. Mi želimo pružiti besplatnu uslugu, jedino tako možemo doseći najveći krug korisnika.

21.00: Mark Zuckerberg: Istražujemo što je sve Cambridge Analytica činila. Iskorištavala je podatke koje su ljudi sami objavljivali. Prvo su nam obećali da su obrisali te podatke, a naknadno smo doznalo da to nije istina. Pozvali smo na potpunu reviziju njihova poslovanja. Suspendirat ćemo sve tvrtke i aplikacije za koje otkrijemo da koriste podatke korisnika bez ovlasti. Oglašivači i reklamne agencije nikada mi neće biti važniji od korisnika. Duboko vjerujem u ono što radimo

20.55 - Mark Zuckerberg: S pravom imate neka teška pitanja za mene. Prije toga želim pričati o tome kako smo stigli dovdje. Fokusiramo se na dobre strane, želimo povezati ljude s onima koje vole, želimo povezivati zajednice i poduzetnike. Ali, jasno je sada da nismo učinili dovoljno da čuvamo te alate. Moramo preispitati naše poslovanje i uvjeriti se da naše alate ne koriste drugi kako bi iskorištavali druge ljude i moramo zaštiti podatke naših korisnika. Bit će potrebno neko vrijeme da obavimo sve potrebne promjene, ali posvećen sam toj misiji.