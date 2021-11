Zoyya je aplikacija za online naručivanje kojoj je papir glavna konkurencija

Većina onih koji usluge, primjerice frizerske ili kozmetičarske, pretražuju na internetu ili im se upravo tu nude, očekuju i da istovremeno mogu online rezervirati svoj termin. No još se uvijek korisnicima uglavnom nudi tek kontakt emailom ili telefonom.

No sve je veća baza onih koji u posljednje vrijeme imaju i mogućnost online rezervacije termina. Za sada uglavnom u industriji ljepote, a ako je suditi prema osnivačima aplikacije Zoyya, online naručivanje moglo bi uskoro prevladati, najprije u beauty segmentu, pa i u ostalim uslužnim djelatnostima.

Kako nam kaže Nikola Smirčić, radi se o aplikaciji koja upravlja terminima online naručivanja te jasno i jednostavno omogućuje korisnicima da se kad god žele naruče putem aplikacije ili pak pravovremeno otkažu termin ako su spriječeni. Istovremeno, primjerice, nekom kozmetičkom salonu stvara raspored i nadzor nad naručenim uslugama i vremenu koje im je na raspolaganju.

Samim tim olakšava i organizira posao, a usto mogu dobiti i izvješće o radu zaposlenika kao i o uslugama koje bolje prolaze na tržištu.

– Zvuči uistinu jednostavno, što i jest namjera ove aplikacija, no zanimljivo je da mnogi misle i da oni već sami nude takvu uslugu. Jer, eto, korisnici im mogu poslati mail pa ih onda oni upisuju u svoje interne rasporede i većinom u fizičku knjigu narudžbi. Naša aplikacija, zapravo, zamjenjuje sve to i automatizirano popunjava slobodne termine i za kompleksnije narudžbe – objašnjava nam Nikola Smirčić. Za sada su se usmjerili, kaže, na beauty segment, točnije na kozmetičke i frizerske te barber salone i zdravstvene ustanove. No to ne znači da ne nude usluge i svima ostalima. Ono što im je cilj jest povezati usluge i ponuditi pravi “market place” usluga na cijelom teritoriju Hrvatske, ali i izvan granica, govori nam Nikola Smirčić.

Naime, aplikacija za online naručivanje i prilagodbu termina i usluga pogodna je za bilo koju djelatnost.

U zdravstvu, primjerice, uvelike olakšava procese, a ono što donosi uštedu vremena i resursa vidi se pri mogućnosti jednostavnog naručivanja i otkazivanja termina. Nema uzaludnih i brojnih telefonskih poziva, a s druge strane ne događa se da zbog poziva zaposleni moraju prekidati obavljanje usluge. Korisnici uredno dobivaju podsjetnike o terminima te se mogu, ako žele, naručiti i unaprijed, aplikacija će ih uvijek podsjetiti na vrijeme termina.

Aplikacija je na tržištu nešto više od godinu dana, a u rasponu od lipnja do studenog 2021. ubilježili su rast poslovnih korisnika od 2500 posto, dok je rast krajnjih korisnika bio 935 posto, a broj bookinga online termina porastao je 800 posto. Naravno, kako se radi o ‘mladoj’ aplikaciji, s obzirom na početnu bazu, postoci su veliki, ali ipak govore i o zainteresiranosti i spremnosti poslovnih subjekata i krajnjih korisnika da koriste uslugu, govori nam Nikolina Popović, marketing-menadžerica Zoyye, te dodaje kako je ukupno je putem aplikacije Zoyya do sada zakazano nešto više od 60.000 termina, a imaju oko 8000 aktivnih korisnika.

Ono što je benefit naše aplikacije također se već uvelike vidi u statistici. Naime, od termina koje korisnici otkažu salonima, upravo putem Zoyye njih 70 posto se ponovno popuni. Jednako tako klijenti nam prijavljuju 25 posto manje nedolazaka, odnosno propuštenih termina, 15 posto više novih klijenata i 20 posto više dolazaka po pojedinom klijentu – kazuje N. Popović.

Poslovni model je jednostavan i temelji se na mjesečnoj pretplati, naravno cijena ovisi i paketu koji klijent odabere. Za one koji imaju jednu poslovnicu i jednog zaposlenika Zoyya online naručivanje je besplatno. Premda zvuči nevjerojatno, konkurencije gotovo da i nema na tržištu, barem ne u obliku i s funkcionalnostima koje nudi Zoyya.

– Zapravo jedina, glavna i najveća konkurencija još uvijek nam je papir. Jer većina potencijalnih klijenta i dalje voli zapisivati u bilježnice i nekako balansirati između mailova i papira. Primjerice, jedan liječnik koji ima privatnu ordinaciju uvjeravao nas je da on već ima online naručivanje. Naposljetku se ispostavilo da pacijenti šalju mailove sa željenim terminima, potom ih medicinska sestra sortira i usklađuje u bilježnici, mahom nakon radnog vremena kako bi ujutro doktora dočekao ažuriran raspored. Aplikacija Zoyya umnogome im pomaže – kazuje Nikola Smirčić.

Inače, startup je zapravo obiteljski biznis. Osnovala su ga braća Nikola i Jurica Smirčić te sestra Ivana Zuber. Svi su IT stručnjaci i svojedobno su radili za hrvatske tvrtke te su nakon istraživanja tržišta odlučili upustiti se u vlastiti posao. Sada već imaju ukupno desetak zaposlenih. A iako ne žive u istom gradu, rad na daljinu nije im prepreka. Ovome su se, kaže nam Nikola, odlučili u potpunosti posvetiti i razmišljaju dugoročno jer aplikacija je uistinu primjenjiva za niz djelatnosti, a moguće ju je uvijek nadograđivati i dodavati specifičnosti za pojedine djelatnosti i potrebe klijenata.

– Primjerice, u kozmetičkim salonima koji su nam trenutačno najbrojniji klijenti, posebno ako govorimo o Zagrebu, postoji niz usluga koje nude, no moraju biti usklađene s brojem zaposlenih i vremenom potrebnim za obavljanje usluge. U nekoj zdravstvenoj poliklinici termini pak ovise jednako o broju zaposlenih kao i o broju uređaja na kojima se pretrage obavljaju. Mi u Zoyyi možemo sve to uskladiti i olakšati klijentima i, naravno, korisnicima – ističe Nikola.

Da aplikacija ima potencijala, prepoznao je i berlinski startup investitor APX, specijaliziran za ulaganja u startupe u ranoj fazi razvoja. Nedavno ih je u Hrvatsku u suradnji s Porsche Ventures u Zagreb dovela domaća IT kompanija Infinum.

