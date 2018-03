'Znate li koliko će radnih mjesta ostati netaknuto umjetnom inteligencijom? Nijedno'

Desetljećima je Mooreov zakon bio važan motiv i smjernica IT industrije. Kako su se mikroprocesori smanjivali, a istovremeno jačali tako je u pravilnim intervalima napredovala i cijela industrija.

Danas sve više fokus s hardvera prelazi na sve moćnija softverska rješenja, pogotovo otkako su računala postala toliko snažna da omogućuju sve širu primjenu iskorištavanja neuronskih mreža i mašinskog učenja.

Umjetna inteligencija je ove godine definitivno "buzzword"u tehnološkom svijetu, a to potvrđuje i najnoviji iskorak velike kompanije IBM koja zaziva korištenje umjetne inteligencije u svim dijelovima poslovnog, ali i potrošačkog svijeta. Štoviše, glavna direktorica IBM-a Ginni Rometty je na konferenciji Think u Las Vegasu objavila kako uspon i proliferacija umjetne inteligencije zaslužuje da Mooreove i Metcalfeov zakon dobiju nasljednika - Watsonov zakon, po imenu IBM-ove poznate AI primjene.

- Ovo je trenutak koji se događa svakih 25 godina. To se dogodi kada se i biznis i tehnološka arhitektura mijenjaju u isto vrijeme. A to je potencijal da se sve promijeni. Vrijeme je za eru suradnje čovjeka i stroja. Ljudi i strojevi su uvijek prolazili bolje kada rade zajedno. Umjetna inteligencija je najveća prilika našeg vremena - poručila je Rometty, koja je uvjerena da umjetna inteligencija može pomoći čovjeku u svim aspektima života - na poslu, pametnim gradovima, aplikacijama i generalno u životu.

Pritom ističe da misli isključivo na odgovorno korištenje umjetne inteligencije koja ne mijenja čovjeka, nego proširuje čovjekove mogućnosti.

Također, Rometty ističe da čovječanstvo ne treba strahovati zbog automatizacije koje umjetna inteligencija donosi sa sobom. Tvrdi da nema tog radnog mjesta na koje AI neće na neki način dodirnuti.

- Dakako da AI ima i potencijal biti najveći problem našeg vremena. Uvjerena sam da će se 100 posto radnih mjesta promijeniti. No, ne mora svatko biti doktor znanosti ili imati diplomu da bi radio u novom svijetu. IBM ulaže pola milijarde dolara za treninge i učenje svojih zaposlenika. Na svima nama je da pripremimo svijet na novo doba. Govorim o novim radnim mjestima (new collar), ali ne povlaštenim radnim mjestima. Zato ulažemo u rad sa školama kako bi učenici bili tehnološki pismeni i sposobni raditi nakon školovanja i bilo kojem tehnološkom području - poručila je Rometty.

U svijetu na kojem se samo 20 posto podataka pretražuje, da 80 posto biva zakopano u nepreglednim arhivama, Rometty i IBM ističu da će upravo umjetna inteligencija omogućiti čovjeku da pospješi radne procese. Procjenjuju da bi vrijednost boljih odluka koje bi čovjek mogao donositi da bolje iskorištava podatke dosegla čak 2 bilijuna američkih dolara.

IBM u sklopu programa Watson za onkologiju proučava goleme baze medicinskih podataka. Watson je sada savjetnik liječnicima za 13 različitih vrsta raka, a analizirao je slučajeve čak 115.000 pacijenata. Što je iznimna pomoć pogotovo u manje razvijenim zemljama, poput najsiromašnijih dijelova Afrike gdje velika većina stanovništva uopće nema pristup liječenju, a liječnicima onkolozima koji su izučeni samo za jednu vrstu raka, dolaze pacijenti s bilo kojom vrstom raka.

Jedan od velikih industrija u kojoj bi umjetna inteligencija mogla donijeti revoluciju je i globalni transport i trgovina.

- Zamislite vaš avokado koji je stigao s drugog kraja svijet dodirne i do 100 ljudi prije nego što dođe do vas! 80 posto stvari koje danas kupite stiglo je preko oceana, a dobar dio u tom poslovanju i dalje se radi - preko papira. Nije lako na papiru koordinirati 400 luka na svijetu i 13 milijuna kontejnera - istaknula je šefica IBM-a još jedan primjer na kojem bi tehnologija mogla donijeti revoluciju i to u vrlo skoroj budućnosti.