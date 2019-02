Znanstvenica mobitelom otkriva ima li bakterija u hrani: 'Stajemo na kraj trovanju hranom'

Jeste li ikada u gostima prigovorili prijateljima da im hrana i nije uspjela? A što da za ručkom prije kušanja izvadite mobitel i skenirate ima li u hrani - loših bakterija? Upravo to događalo se Donni Dillenberger, izuzetnoj znanstvenici, bivšoj profesorici na Sveučilištu Columbia, a danas je IBM fellow, stručnjakinja specijalizirana za više tehnologija.

Ona posljednjih godina predvodi tim zadužen za izradu optičkog alata Verifier koji uz pomoć umjetne inteligencije može verificirati autentičnost hrane i nekih vrsta materijala, pa čak i prepoznavati i brojati - bakterije. Na IBM-ovoj velikoj konferenciji Think prisjetila se kako bi je usred noći znala mučiti pokvarena hrana koju je te večeri pojela na aerodromu. I da smo danas na pragu da izbjegnemo takve tegobe.

VIDEO Skeniranje mobitelom u provjeri ima li patogena u hrani

[video: 29563 / Mobitelom skenira hranu i otkriva ima li bakterija]

Za Večernji list dala je kratki intervju o svom istraživanju:

- Znali su me zvati su na večere i ručkove da im demonstriram ovu tehnologiju, ali kada bih im pokazala bakterije, odjednom bi svi prestali jesti. Sada više u društvu ne pokazujem bakterije, ali znate ima i puno bakterija koje su dobre za nas. Mali postotak jest loš po nas, ali Verifier može detektirati i koje bakterije bismo trebali jesti.

Možemo li imati takvu tehnologiju i u naočalama?

- Zar biste zaista željeli hodati i gledati u bakterije?

Možda samo da se upali alarm ako su u hrani patogeni?

- Da voljela bih da dođemo do te faze

Foto: Danijel Lijović

FOTO: Verifier uz pomoć umjetne inteligencije može otkriti i krivotvorenu robu i materijale

Kako ste došli na ideju razviti takav uređaj?

- Angažirao nas je Gemološki američki institut, organizacija koja se bavi dijamantima i ocjenjuje 75 posto svjetskih dijamanata. Htjeli su siguran način provjere da podaci koje stavljaju u Blockchain doista budu vezani uz konkretan dijamant, da izbjegnu malverzacije u lancu. Rekla sam im da možemo kreirati mobilni optički alat za analizu.

Kako radi Verifier:

- Mjeri valnu duljinu dijamanta i snima izgled i sve posebnosti površine. Počele su se potom javljati i druge kompanije. Ako možete vidjeti na mikroskopskoj razini, onda možete provjeravati i autentičnost, tortilje, mesa... Može se provjeriti sastav ulja, goriva, lijekova, boja, svile, kozmetičkih proizvoda pa čak i mobitela.

Foto: Danijel Lijović

Koristi vlastitu kameru mobitela? A softver?

Tako je, radi i na iOS-u i na Androidu. Možete provjeriti je li ulje doista ekstra djevičansko, u tome pomaže umjetna inteligencija. Kompanija nam da uzorak ulja, skeniramo valnu duljinu i napravimo AI model koji se može skinuti na mobitel. Za tekućine izradimo model već u 3-4 tjedna. Za dijamante koji su kompleksni treba nam i više mjeseci. Sve ostalo je negdje u sredini.

Kolika je vjerojatnost pogreške u mjerenju?

- Imamo 99 do 100 posto točnosti u brojanju bakterija, a oko 97 posto točnosti za druge stvari.

Što ste naučili proučavajući bakterije?

- Živimo s bakterijama. Mislili smo da su opasne, ali i jako su lijepe kada plivaju. To je elegantnije od Michaela Phelpsa. Kolege mi preko vikenda šalju videa s bakterijama, meni je to meditacija. Trebamo proučavati bakterije, mogu nam puno pomoći. One puno prije čovjeka otkriju da ima toksičnih tvari u okolišu i odmah se odmiču.

A bakterije u nama?

- Ako si normalna osoba, ne želiš da ti dobra bakterija umre. Mi smo domaćin i u interesu nam je da prežive. Mi kao čovjek smo bakterija na planetu, a planet je naš domaćin. Pomišljam da možda i planet tako brine za nas i da smo svi povezani. Imam te ugodne osjećaje samo od gledanja bakterija. Zanimljivo bi bilo doznati kako se osjećaju...

Verifier zvuči kao vrlo cool uređaj

- Danas svi imaju mobitele, a koriste ga za - Instagram. Super je glazba i fotkanje, ali s ovom tehnologijom svaka osoba može postati znanstvenik. Kada djeca isprobaju ovako nešto, više će se zanimati za znanost.