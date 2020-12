Znanstvena studija iznenadila: Tvrde da je svemir pun uništenih izvanzemaljskih civilizacija

Nismo sami u svemiru, zajednički je stav NASA-inog laboratorija mlaznog pogona, Kalifornijskog instituta za tehnologiju i srednje škole Santiago. U objavljenoj studiji se navodi kako u našoj galaksiji postoje izvanzemaljske civilizacije, no isto tako stoji kako najveći dio njih je uništen te kako je do toga doveo upravo njihov tehnološki napredak.

Znanstvenici su u svojem istraživanju koristili poboljšanu verziju jednadžbe koja izračunava kolika je mogućnost inteligentnog života u svemiru te se pokazalo da je zasigurno došlo do razvoja izvanzemaljske civilizacije u nekom trenutku u posljednjih 8 milijardi godina.

S tim rezultatima, znanstvena studija navodi kako se može pretpostaviti da je tehnološki i znanstveni napredak vrlo vjerojatno doveo do uništenja civilizacija. A kako ljudska vrsta do sada nije stupila u kontakt s izvanvanzemaljcima, znanstvenici vjeruju kako je upravo to jedan od razloga.

- Utvrdili smo da je potencijal za samouništenje značajan kad je riječ o inteligentnom životu u svemiru. Ukoliko inteligentan život može uništiti sam sebe, onda nije iznenađujuće što nismo stupili u kontakt s izvanzemaljcima - navodi se u studiji, piše Daily Mail.

Istraživači napominju u slučaju da trenutno postoji izvanzemaljska civilizacija negdje u galaksiji da je ili na nedovoljnoj razini tehnološkog razvoja ili je pak predaleko od Zemlje.

Znanstveni tim koristio je za ovu studiju poboljšanju jednadžbu dr. Franka Drakea iz 1961.godine koja pak procjenjuje broj aktivnih izvanzemaljskih vrsta u našoj galaksiji.

Naime, stari oblik jednadžbe nije uključivao supernove i egzoplanete koje je ljudska vrsta u međuvremenu otkrila. Nova verzija jednadžbe uključuje i mogućnost života u prebiotičkim uvjetima i različite vremenske okvire za biološku evoluciju i vjerojatnost samouništenja.

Upravo taj aspekt samouništenja civilizacije je nešto na što nisu računali ranije znanstvenici kad su koristili Drakeovu jednadžbu.

