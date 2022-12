Želimo postati prvi izbor kad je u pitanju digitalno poslovanje

Nedavno se hrvatska digitalna agencija COBE pridružila njemačkoj grupi Etribes, čiji je direktor Fabian J. Fischer. Riječ je o njemačkom poduzetniku i tehnološkom stručnjaku i investitoru. Osnivač je i izvršni direktor Etribes grupe, vodeće europske digitalne konzultantske tvrtke usmjerene na e-trgovinu, izgradnju poslovnih ideja i razvoj proizvoda. Razmijenili smo s g. Fischerom nekoliko pitanja i odgovora.

Možete li nam predstaviti Etribes, čime se vaša tvrtka bavi i za koje klijente?

Grupa Etribes definira sljedeću generaciju digitalnog savjetovanja usmjerenog na digitalne strategije, e-trgovinu, izgradnju poslovnih ideja i razvoj proizvoda. Naši uredi nalaze se u Hamburgu, Münchenu, Berlinu i, naravno, Osijeku. Poslujemo s njemačkim srednje velikim i obiteljskim kompanijama, ali i s poznatim međunarodnim korporacijama. S više od 300 zaposlenika potpomažemo i pokrećemo transformaciju i rast velikog broja globalnih brendova i vodećih kompanija na tržištu poput Henkela, Knaufa, ArtBasela, DB Schenkera, Zooplusa i RB Leipziga. Ukupno smo izgradili više od 200 digitalnih poslovnih modela i proveli postupak “poslovnog inkubatora” u više od 20 korporativnih digitalnih jedinica. Zajedno ove uspješne digitalne inicijative generiraju više od 6 milijardi eura prihoda godišnje.

Kako ste naišli na COBE?

COBE tim poznajemo nekoliko godina jer smo se nekoliko puta sreli na natječajima za klijente. Ali unatoč situaciji nismo se osjećali previše natjecateljski, već smo primijetili sličnosti u našem načinu razmišljanja i rada – tako da smo završili zajedno radeći projekte. Veze su postajale sve jače i konačno smo, potaknuti međusobnim kontaktima, odlučili pronaći način za suradnju i ​​rast.

Koje ste kvalitete prepoznali u COBE-u, a niste prepoznali u drugima agencijama?

Kad je riječ o UX/UI dizajnu i razvoju proizvoda, COBE tim pokazao se uspješnim u pružanju vrhunskih usluga za poznate brendove u svim industrijama. Osnivači kompanije okupili su izvanredno talentiranu i kreativnu međunarodnu skupinu ljudi koja je u stanju razumjeti potrebe kupaca i te potrebe pretvoriti u uvjerljiv i kvalitetan softver.

Zašto ste poželjeli da se COBE pridruži grupi Etribes?

Želimo postati prvi izbor kad je u pitanju digitalno poslovanje. S COBE-om smo pronašli tim istomišljenika i kreativnih ljudi usmjerenih na korisnike koji će nam se pridružiti u ovoj ambicioznoj misiji. COBE tim je savršen partner za još širu ponudu usluga u području digitalnog poslovanja.

Koja će biti uloga COBE-a u grupi Etribes?

Kako bismo stvorili još širu ponudu, s COBE-om smo svjesno odlučili integrirati međunarodno poznatu tehnološku kompaniju. S tim na umu, sad na jednom mjestu možemo ponuditi usluge razvoja digitalne strategije UX/UI dizajn i razvoj proizvoda. COBE-ov tim od 50 zaposlenika sa sjedištem u Osijeku igrat će odlučujuću ulogu u tome.

Planirate li možda proširiti poslovne interese i aktivnosti COBE-a te zaposliti više ljudi?

Sve tvrtke unutar Etribes grupe ujedinjuje zajednička vizija da budu jači zajedno kako bismo postali prvi izbor za digitalno poslovanje. Pritom svaka tvrtka ima vlastite ambicije da raste i dalje se razvija. Dakle, kao dio Etribes grupe, COBE će svojim tehnološkim znanjem i razvojem moći podržati još više klijenata kako bismo nastavili razvijati održive i uspješne usluge i proizvode.

Koje su glavne prepreke i problemi u današnjem digitalnom poduzetništvu?

S obzirom na situaciju na svjetskim tržištima, ključno je sada ulagati. Odluke o ulaganju u digitalni poslovni modeli ili u vlastite zaposlenike posebno su rizične u trenutačnom stanju nesigurnosti. Međutim, smanjenje troškova i ušteda novca neće dugoročno dovesti do uspjeha.

Foto: Joanna Paciorek Ines Ivoković

COBE

Ines Ivoković u posljednje tri godine vodi hrvatsku podružnicu njemačko-hrvatske agencije COBE. Ako se osvrnemo samo na 2020. godinu, sa svojim timom postigla je rast prihoda od 74%, uz maržu od 50%. Iznadprosječni rezultati nastavili su se i u 2021. godini, kad je agencija ostvarila do sada rekordne prihode. Uz financijske rezultate, svojim najvećim poslovnim uspjehom smatra udvostručenje broja zaposlenih u manje od dvije godine, nagradu za najboljeg mladog menadžera te dvije nagrade za najboljeg poslodavca.

Koje će aktivnosti COBE imati u Etribes grupi? Je li i prije bilo suradnje između vaših dviju tvrtki?

Poznanstvo s Etribesom traje već nekoliko godina – između ostalog smo surađivali na nekoliko klijentskih projekata te smo tu i prepoznali potencijal veće suradnje. COBE, kao dio Etribes grupe, nastavlja raditi ono u čemu je najbolji, a to je razvoj custom mobile i web aplikacija. U suradnji s Etribesom, proširujemo portfelj usluga i na jednome mjestu klijentima nudimo usluge od konzultacija i istraživanja do UX/UI dizajna te razvoja web i mobilnih aplikacija. Tim spajanjem otvaraju se brojne prilike za razvoj naših zaposlenika, ali ujedno i mjesta za nove pozicije, posebice u konzultantskom sektoru. To je odlična prilika za sve vrhunske stručnjake s našeg područja koji će raditi kao savjetnici za neke od najvećih tvrtki s njemačkoga govornog područja – s fokusom na tehnološko savjetovanje.

Jeste li već dobili neka zaduženja i zadatke? Ako jeste, o čemu se radi?

Počeli smo sve više razgovarati o budućnosti COBE-a u Etribes grupi te smo već sudjelovali i u nekoliko radionica s drugim vodećim članovima grupe. Teme kojima se trenutačno bavimo su kako našim znanjem i iskustvom možemo pridonijeti jedni drugima te kako naši trenutačni, ali i budući klijenti mogu profitirati od naše suradnje.