Žele eliminirati dizelske motore: Ljudski i životinjski otpad oživljavaju željeznicu

U Velikoj Britaniji ozbiljno nastoje eliminirati dizelske motore koji slove kao najveći zagađivači među motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. I tome pristupaju maksimalno ozbiljno mijenjajući cijelu paradigmu, ne samo način pogona vlakova već i paradigmu biogoriva.

Jer, BioUltra koncept pogona željezničkih vozila podrazumijeva da se za pogon koristi ljudski i životinjski otpad te odbačena hrana. Vjerujemo da ne moramo posebno objašnjavati o čemu se sve točno radi.

Metan nema mirisa

Dakle, BioUltra koncept pogona osmislili su inženjeri predvođeni tvrtkom Ultra Light Rail Partners, a konceptnim bi vlakom na takvo biološko gorivo, čijom bi se razgradnjom dobivao metan, moglo voziti do 120 putnika.

Vozilo dugačko 20 metara postizalo bi maksimalnu brzinu od 80 km/h. Princip je poznat, metan dobiven od biogoriva pretvara se u električnu energiju koja puni baterije koje onda pogone i motore. Projekt je podržala i britanska vladina agencija za potporu inovacijama, Innovate UK, i to sa 600.000 funti. A to je ujedno drugi takav grant koji su ovi stručnjaci dobili. Ranije im je dodijeljeno 350.000 funti kako bi se napravilo manje tračničko vozilo koje ima kapacitet od 60 putnika. To manje željezničko vozilo dugačko je samo 10 metara te teži oko 12 tona, a već je i testirano u srpnju u testnom pogonu Motoraila, Long Marstonu. Motorail je, inače, nekadašnja tvrtka u sastavu British Raila.

Sve se ovo radi i u skladu s protupandemijskim mjerama pa se u inovativni vlak ugrađuje i infrastruktura poput ultraljubičastog osvjetljenja, površine su bakrene jer na njima virus ne bi trebao dulje opstati, dosta je dijelova od plastike, ventilacija je robusna i snažna. BioUltra vlakovi namijenjeni su kraćim relacijama koje nisu elektrificirane na britanskoj željezničkoj mreži zbog neisplativosti pa na njima i dalje prometuju dizelski vlakovi. Britanska vlada objavila je kako namjerava potpuno istisnuti dizelski pogon s tračnica do 2040. godine pa se ubrzano okreće alternativnim pogonima, u što se ubrajaju biogorivo, vodik i baterijski pogon.

Pogon na biogorivo, takav koji bi prije svega koristio biološkim putem dobiveni metan, ne bi imao dušični oksid kao nusproizvod te bi zbog toga njegovo korištenje doprinijelo smanjenju ugljikova dioksida u atmosferu. Iako mu izvor, kako smo vidjeli, nije osobito mirisav, odnosno odiozan je, sam metan nema mirisa. U Ultra Light Rail Partnersu uvjereni su kako je upravo metan gorivo budućnosti jer je najprijateljskiji prema okolišu.

3000 kilometara u komadu

– Kombinacija biološkog metana kao goriva te izostanak bilo kakvih čestica od degradacije guma ili trošenja cestovne površine rezultirat će najčišćim oblikom javnog prijevoza što se tiče kvalitete zraka, a onda i klimatskih promjena – rekao je Christopher Maltin iz te engleske tvrtke. Vlak koji teži tek nekih 20 tona kretat će se po tračnicama standardne širine. Njegova je masa upola manja od mase dizelske kompozicije sličnog kapaciteta. Očekuje se kako će manje trošiti tračnice, što onda doprinosi i manjem trošku održavanja trase. Kapacitet spremnika BioUltra vlaka dovoljan je za ukupno 3000 prijeđenih kilometara.

Radi se i na cijelom sustavu prijevoza na kratkim relacijama koji bi bio brz, nekompliciran i jeftin, čime bi se oživile i već napuštene kraće lokalne trase. Naime, 60-ih i 70-ih je pod pritiskom cestovnog prijevoza, koji je bio u snažnom porastu, napuštena otprilike trećina britanskih željezničkih trasa.